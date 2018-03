Relembre dez filmes que fizeram história no Oscar

O prêmio da Acadêmia de Hollywood ajuda a eternizar filmes que ganham status de clássico. Entre os vencedores do Oscar estão desde superproduções até longas de baixo orçamento, mas que apresentam em comum a capacidade de narrar uma história relevante, que se conecta com o clima do tempo em que foram lançados.

Relembre abaixo dez ganhadores da categoria de melhor filme que fizeram história por seu pioneirismo, ousadia e recordes de prêmios.

Aconteceu Naquela Noite (1934)

Uma garota rica e mimada foge de casa e encontra um jornalista em busca de uma boa história. A jornada cômica e romântica dos protagonistas levou o filme a marcar a história do Oscar ao conquistar pela primeira vez o “Big 5” – nome dado ao combo de vitórias nas cinco principais categorias: melhor filme, diretor (para Frank Capra), ator (Clark Gable), atriz (Claudette Colbert) e roteiro. Dois outros longas alcançariam o feito: Um Estranho no Ninho (1975) e O Silêncio dos Inocentes (1991). A produção também foi a primeira comédia a levar o principal troféu da festa.

…E o Vento Levou (1939)

Clássico óbvio da história do cinema, o filme dirigido por Victor Fleming marcou época no Oscar ao conquistar muitos “primeiros”. Foi o primeiro a levar dez estatuetas (recorde que seria quebrado por Ben-Hur, vinte anos depois); foi o primeiro a premiar um negro, no caso a atriz coadjuvante Hattie McDaniel; e o primeiro longa colorido a ganhar como melhor filme. Até hoje, ainda guarda para si dois recordes: vencedor de melhor filme com maior duração (quase quatro horas) e maior bilheteria dos EUA — em valores atualizados pela inflação, fez 1,8 bilhão de dólares.

Ben-Hur (1959)

A trama de vingança com contornos de ensinamentos do cristianismo se tornou o primeiro filme a conquistar 11 estatuetas no Oscar. Entre elas a de melhor filme, ator (para Charlton Heston) e diretor (William Wyler). O recorde seria mantido por quase quarenta anos, quando, em 1997, Titanic alcançou a mesma marca. Em 2003, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei também empataria com os dois premiados longas.

No Calor da Noite (1968)

Ainda durante a efervescência da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, o longa se tornou o primeiro protagonizado por um ator afrodescendente, no caso Sidney Poitier, a ganhar o Oscar de melhor filme. Na trama, um homem sofre racismo e é acusado injustamente por um crime. Dois policiais (um deles vivido por Poitier) tentam resolver o caso. Poitier também detém seu próprio marco na história da premiação por conquistar, em 1964, o primeiro Oscar de melhor ator para um negro, pelo filme Uma Voz Nas Sombras.

O Poderoso Chefão II (1974)

A produção foi a primeira sequência a ganhar o Oscar de melhor filme. No total, a franquia soma nove estatuetas: três do primeiro filme e seis do segundo. Robert De Niro ganhou seu primeiro Oscar com o segundo longa, ao dar vida à versão jovem de Vito Corleone. O ator, contudo, não compareceu à cerimônia e o diretor, Francis Ford Coppola, recebeu o troféu em seu lugar.

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Há controvérsias sobre o gênero adequado para encaixar O Silêncio dos Inocentes: seria um filme de terror ou um thriller de suspense? A discussão existe pois o longa é apontado como o único do filão de horror a ganhar o Oscar de melhor filme. Antes dele, o suspense foi representado apenas por Rebecca, A Mulher Inesquecível (1940). Sendo terror ou não, o filme estrelado por Jodie Foster e Anthony Hopkins faz parte do seleto grupo de vencedores do Big 5, vencendo melhor filme, ator, atriz, roteiro e direção, para Jonathan Demme.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

A superprodução assinada por Peter Jackson foi a primeira e única do gênero de fantasia a vencer o Oscar de melhor filme. Ela ainda arrematou todas as onze estatuetas as quais concorria na festa, empatando o recorde dos dois maiores vencedores da premiação, Ben-Hur e Titanic.

Titanic (2009)

Além de levar 11 estatuetas no Oscar, entre elas melhor filme e diretor para James Cameron, Titanic foi um sucesso absoluto de bilheteria. Com 2,1 bilhões de dólares arrecadados no mundo, o longa é o vencedor do Oscar mais rentável da história — sendo o segundo no ranking geral, atrás de Avatar (2009). O orçamento também é o mais caro entre os que levaram o prêmio máximo do cinema. Os 200 milhões de dólares gastos em 1997 representam, em dados atualizados a partir da inflação, mais de 300 milhões de dólares.

O Artista (2011)

Coprodução entre França e Estados Unidos, o filme é o único vencedor do Oscar de melhor filme (na era moderna) em preto e branco e mudo. Além dele, apenas Asas (1927), que é originalmente mudo e sem cor, conquistou o Oscar na primeira premiação da Academia.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2017)

O filme que acompanha a vida e despertar da sexualidade de um jovem negro em um bairro pobre de Miami foi o primeiro com um protagonista gay e ganhar o Oscar de melhor filme. O longa também é dono do orçamento mais barato de um vencedor da categoria (4 milhões de dólares) e o único com um elenco totalmente composto por negros.