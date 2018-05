Relembre cinco fatos sobre Frank Sinatra, morto há 20 anos

zoom_out_map 1 /12 Frank Sinatra, cantor americano e ator de cinema, ensaiando em Londres para o London Palladium Concert - 07/04/1950 (Express Newspapers/Getty Images) Frank Sinatra, cantor americano e ator de cinema, ensaiando em Londres para o London Palladium Concert - 07/04/1950

zoom_out_map 2 /12 Frank Sinatra canta para multidões durante um show de caridade no Hibiya Park, em Tóquio, no Japão - 27/04/1962 (Keystone/Getty Images) Frank Sinatra canta para multidões durante um show de caridade no Hibiya Park, em Tóquio, no Japão - 27/04/1962

zoom_out_map 3 /12 Frank Sinatra durante show no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro - 01/01/1980 (Amicucci Gallo/Dedoc)

zoom_out_map 4 /12 Palco do show de Frank Sinatra no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo - 08/01/1981 (Sergio Berezovsky/Dedoc)

zoom_out_map 5 /12 As vozes masculinas mais populares dos anos 50 Frank Sinatra e Elvis Presley, compartilham uma piada em Hollywood, Califórnia. Sinatra estava no set do filme 'Frankie And Johnny' e Presley tinha acabado de doar US $ 50 mil para o Fundo de Alívio de Cinema para ajudar atores e atrizes carentes - 18/06/1955 (Keystone/Getty Images) As vozes masculinas mais populares dos anos 50 Frank Sinatra e Elvis Presley, compartilham uma piada em Hollywood, Califórnia. Sinatra estava no set do filme 'Frankie And Johnny' e Presley tinha acabado de doar US $ 50 mil para o Fundo de Alívio de Cinema para ajudar atores e atrizes carentes - 18/06/1955

zoom_out_map 6 /12 Frank Sinatra durante show no Hotel Palace, Rio de Janeiro - 01/01/1980 (Amicucci Gallo/Dedoc)

zoom_out_map 7 /12 A atriz Ava Gardner ajuda seu marido, Frank Sinatra, a acender seu cachimbo - 11/12/1951 (Walter Bellamy/Express/Getty Images) A atriz Ava Gardner ajuda seu marido, Frank Sinatra, a acender seu cachimbo - 11/12/1951

zoom_out_map 8 /12 O ator e cantor Frank Sinatra (foto/Dedoc)

zoom_out_map 9 /12 Frank Sinatra nos anos 40 (Getty/VEJA) Frank Sinatra nos anos 40

zoom_out_map 10 /12 Show de Frank Sinatra no Maksoud Plaza Hotel - 08/01/1981 (Sergio Berezovsky/Dedoc)

zoom_out_map 11 /12 Antonio Carlos Jobim e Frank Sinatra - 01/01/1987 (Rogerio Reis/Dedoc)

zoom_out_map 12/12 Da esquerda para a direita: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop da banda Rat Pack (Newsmakers/Getty Images)

Sedutor, encrenqueiro, crooner. Assim foi a vida de Frank Sinatra, falecido há 20 anos de um ataque cardíaco.

“A voz”

Sinatra gravou seu primeiro disco em 13 de julho de 1939, e em 1942 era uma estrela. Em sua vida de cantor, ele gravou mais de cem discos, com dezenas de sucessos: Strangers in the Night, I’ve Got You Under My Skin, My Way…. Mas, apesar da fama, a carreira teve altos e baixos, durante os quais direcionou sua atividade para o cinema, o que lhe rendeu um Oscar em 1953 por A um Passo da Eternidade. Nos palcos até os 75 anos, sozinho ou acompanhado do “Rat pack” (trupe formada por Dean Martin, Sammy Davis Jr…), “A Voz” encantou as multidões nos Estados Unidos, no resto da América e na Europa.

Mulherengo

Frank Sinatra teve múltiplas conquistas. Foi casado com Nancy Barbato (1939-1949), com quem teve três filhos, Nancy, Frank Jr. e Tina. Depois, com Ava Gardner (1951-1957), Mia Farrow (1966-1968) e Barbara Marx (a partir de 1976). Em 1965, quando cresciam os rumores sobre sua relação com Mia Farrow, ele aportou em Nova York com a atriz, 30 anos mais jovem que ele, a bordo do seu luxuoso iate, o Southern Breeze, perseguido por um enxame de jornalistas em botes. A chegada de Sinatra e de sua bela “sereia” dividiu a capa de todos os jornais com a derrubada de um caça americano por um míssil soviético perto de Hanói. Ronan Farrow, filho que seria de Mia com Woody Allen, pode, na verdade, ser fruto de um revival entre Sinatra e a atriz, depois do divórcio dos dois. A própria Mia admitiu a pulada de cerca.

‘Mafioso’

Filho de imigrantes italianos, Sinatra nasceu em 12 de dezembro de 1915 em Hoboken (New Jersey). Sempre negou ter relações com a máfia, inclusive diante dos juízes. Em 1981, pediu que o deixassem dirigir um cassino em Las Vegas, o que lhe era proibido desde 1963 por ter ajudado Salvatore “Momo Giancana”, importante membro do crime organizado. A autoridade encarregada de controlar os jogos o interrogou, então: “É verdade que você levou 2 milhões de dólares a Havana em uma maleta para Lucky Luciano?”. Sinatra não se fez de rogado: “Se você puder encontrar uma pasta que contenha 2 milhões de dólares, dou tudo a você.” O cantor obteve finalmente sua licença, com o apoio do presidente Ronald Reagan.

Battlin’ Frankie

A carreira de Sinatra foi marcada por brigas. Em 1960, um guarda o acusou de agressão. “Sinatra, que cantava então em um banquete a favor de uma obra de caridade, teve uma discussão acalorada com o ator John Wayne e saiu do cabaré de mau humor”. Quatro anos depois, os fotógrafos franceses publicaram um comunicado por sua visita à França: “Paris não é Chicago e não queremos que Sinatra faça seu papel de ‘durão’ ou de ‘gângster sedutor’, tomando os jornalistas como alvo”.

A morte

Em 14 de maio de 1998, Frank Sinatra morreu em Los Angeles, aos 82 anos. Em Nova York, o Empire State Building se iluminou de azul para recordar o cantor “Ol’Blue Eyes”. Em Cannes, sul da França, Martin Scorsese declarou que “as palavras não podem expressar (a sua) tristeza”. Suas exéquias foram realizadas na única igreja católica de Beverly Hills; compareceram, entre outros, Nancy Reagan, Kirk Douglas e Bruce Springsteen. O templo foi decorado com “gardênias, rosas e flores-de-lis brancas, a cor de flor preferida de Frank Sinatra (…). Na igreja, se ouve uma de suas canções, Put Yours Dreams Away, com a qual costumava fechar seus shows”.

