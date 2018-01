‘Relaxa e goza’: conselho de cantor revolta argentinos

Uma frase do cantor Cacho Castaña, 75 anos, está causando revolta na Argentina. Em entrevista ao programa de TV Involucrados, nesta segunda-feira, o cantor comentou: “Há anos que os poetas, antes de Cristo e depois de Cristo, querem saber o que (as mulheres) têm na cabeça e nunca sabem. Então, rapazes, façam o que quiserem. Relaxem! Se o abuso é inevitável, relaxem e gozem”, disse, empregando uma expressão usada também por Marta Suplicy em 2007, quando era ministra do Turismo, ao comentar a crise aérea.

Após a exibição do programa, a reação nas redes sociais foi imediata. Muito criticado, Cacho Castaña acabou no topo dos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter, na Argentina. As mensagens apontavam a falta de sensibilidade do cantor em relação à violência contra a mulher.

Diante da repercussão, Castaña resolveu pedir desculpas com um vídeo publicado nas redes sociais de sua assessora de imprensa. “Este vídeo é para pedir desculpas. Se ofendi alguém com o que disse, peço mil desculpas. Não é do meu feitio ofender as mulheres, ao contrário. Fiz canções de amor a vida toda”, disse. “Quero explicar apenas que eu disse uma expressão velha que na minha época era muito divertida. É de quando eu tinha 15 anos, já faz sessenta anos. Sessenta anos atrás era divertido, hoje em dia não é mais divertido. (…) Eu seria incapaz de dizer algo assim seriamente.”