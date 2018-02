Rei das costelinhas de ‘House of Cards’ morre aos 59 anos

O ator americano Reg E. Cathey, conhecido pelos seus personagens em House of Cards e The Wire (A Escuta), morreu aos 59 anos. A morte foi anunciada por David Simon, criador da série The Wire. O ator, que sofria de câncer de pulmão, faleceu em Nova York rodeado por familiares e amigos próximos.

Cathey ganhou o Emmy em 2015 pelo seu papel em House of Cards como Freddy Hayes, o proprietário de um estabelecimento de carne grelhada. Ele foi também finalista do Emmy por esse mesmo papel em 2014 e 2016.

O outro papel famoso da carreira de Reg E. Cathey foi o de Norman Wilson, um jornalista que virou político em Baltimore, no drama The Wire. Ele também conseguiu grande popularidade por seu trabalho na série da HBO Oz, na pele do diretor Martin Querns.

Cathey foi visto recentemente na série Outcast e no filme para televisão A Vida Imortal de Henrietta Lacks. “Ele não era apenas um mestre como ator, mas um dos seres humanos mais encantadores com os quais compartilhei longos dias num set”, afirmou Simon no Twitter.

Beau Willimon, criador de House of Cards, afirmou que Cathey foi “único”. “Ele estava cheio de vida, generosidade, humor, dignidade e era uma fonte de talento. Era querido por todos nós que tivemos a sorte de conhece-lo e trabalhar com ele”, disse.