Redes sociais ‘se jogam’ nas críticas contra o novo programa da Globo

O novo programa que mistura Vídeo Show, com o antigo Vídeo Game da Angélica e ainda conta com “fofocas” de atores da própria Globo, estreou na tarde desta segunda-feira, 30. Se Joga é apresentado por Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás e promete trazer “diversão” e “entretenimento” para as tardes da emissora.

A estreia da atração contudo, não trouxe nem um e nem outro. A Record, que exibe o Balanço Geral no mesmo horário, teve uma audiência melhor do que a da Globo com o noticiário policial. Enquanto este chegou a 11 pontos de audiência, o global não chegou aos 9.

O início de um programa geralmente tem erros, gafes e precisa de melhoras. Por este motivo é chamado de piloto. Serve também para medir o grau de aceitação do público. No caso de Se Joga, levando em conta também as reações nas redes sociais, ela foi baixa. A hashtag #SeJoga chegou rapidamente aos assuntos mais comentados, porém a maioria das mensagens são negativas. O público achou o programa “sem graça”, “bagunçado”, com sonoplastias “parecidas com o (Programa do) Ratinho”, entre outras comparações. Confira:

E o programa vai ser diário, né. Deus nos ajude #SeJoga pic.twitter.com/oTqeODChmC — me conta de Barros Mota (@wanesix) September 30, 2019

Para que três apresentadores??? #SeJoga — Daniel Vinícius (@DanielVinicius) September 30, 2019

A Globo toda vez que tenta fazer um programa pro povão #SeJoga pic.twitter.com/CcxhSyW7FM — não me chame de pantera (@omateusribeiro) September 30, 2019

Vamos ser sinceros? Não era mais fácil colocar a Angélica apresentando um Game Show num formato parecido com o "Vídeo Game" ou até mesmo sendo criado pelo Boninho? É difícil fazer o simples? #SeJoga pic.twitter.com/5ti7xa3PkD — Carlão ER (@Carlao_ER) September 30, 2019

Alguns pediram a volta da reprise de A Grande Família, que passava no horário da tarde.

mano que merda é essa kkkkkk coloca a grande familia devolta que da tempo #SeJoga pic.twitter.com/f18LErEWtj — mel ÷ (@ruinshawx) September 30, 2019

Segundo o termômetro das redes sociais, porém, o programa acertou em uma coisa: levar a atriz Paolla Oliveira para as brincadeiras no palco.

#SeJoga O que vai realmente salvar é os artistas tipo como hoje a queridissima Paolla Oliveira — ʟᴇᴏɴᴇ ᴏғɪᴄɪᴀʟ (@LeoneKarter) September 30, 2019

Esse quadro da Paolla Oliveira dando nota pros amigos é 100% vibe amigo secreto de fim de ano na firma #SeJoga — Fábio Garcia (@fabiogaj) September 30, 2019

Agora teremos uma entrevista com Paolla Oliveira da qual não vamos aproveitar absolutamente nada pq mal vai dar pra ouvir com tanta gente falando junto, alto e sonoplastia besta por cima… #SeJoga — Duh Secco (@DuhSecco) September 30, 2019