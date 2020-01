Rede Globo negocia fim de contrato com Regina Duarte

Em nota divulgada na noite desta quarta-feira, 29, a Rede Globo afirma que está negociando o fim do contrato com a atriz Regina Duarte. Ela aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a secretaria especial da Cultura.

“Globo e Regina Duarte estão negociando o fim da relação contratual, em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar a Secretaria Especial da Cultura”, diz o texto, que também foi lido pelo jornalista William Bonner no Jornal Nacional.

A atriz esteve em Brasília nesta quarta para dizer sim ao convite. Ela assume a vaga de Roberto Alvim, que foi demitido depois de fazer um discurso parafraseando o nazista Joseph Goebbels.