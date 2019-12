Red Hot Chili Peppers anuncia retorno de John Frusciante

Em uma publicação no Instagram feita neste domingo, 15, a banda Red Hot Chili Peppers anunciou que o guitarrista Josh Klinghoffer não fará mais parte da banda. Para o seu lugar, o grupo confirmou o retorno de John Frusciante, que havia dado lugar a Klinghoffer no ano de 2009.

“O Red Hot Chili Peppers anuncia que estamos nos separando do nosso guitarrista dos últimos dez anos, Josh Klinghoffer. Josh é um belo músico, que nós respeitamos e amamos. Somos profundamente gratos pelo nosso tempo com ele e os dons incontáveis que ele dividiu conosco. Também anunciamos, com grande empolgação e corações cheios, que John Frusciante está voltando ao grupo. Obrigado”.

–

Frusciante é considerado o guitarrista favorito de muitos fãs. Ele se juntou a banda em 1988 e ficou até 1992, quando anunciou sua primeira saída. Ele fez parte dos álbuns mais conceituados como Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) e Stadium Arcadium (2006).