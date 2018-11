Recordista, Adriana Lima se despede dos desfiles da Victoria’s Secrets

Adriana Lima se despediu da passarela da Victoria’s Secrets na noite de quinta-feira, durante o desfile anual da marca de lingerie, que aconteceu no Pier 94, em Nova York. A baiana de 37 anos deixa o posto com um recorde: a angel (como são chamadas as modelos com contrato com a grife) que mais desfilou no Victoria’s Secrets Fashion Show. Foram 19 anos usando as lingeries da marca.

Adriana desfilou para a Victoria’s Secrets pela primeira vez em 1999 e logo no ano seguinte assinou contrato com a empresa. Além de participar do desfile anual, passou a integrar as peças de publicidade da marca, que também já contratou nomes como Heidi Klum, Gisele Bündchen e Tyra Banks. A única vez que Lima faltou no Fashion Show foi em 2009. Ela deu à luz primeira filha, Valentina, três dias antes do evento.

Consagrada como uma das principais imagens da grife, Adriana também alcançou fama fora das passarelas. Ela já interpretou a si mesma nas séries americanas How I Met Your Mother, Betty, A Feia e The Crazy Ones. Neste ano, apareceu em Oito Mulheres e Um Segredo, ficção que mostra um roubo no Met Gala, baile anual organizado pela editora-chefe da revista Vogue americana, Anna Wintour.

Adriana deixa a Victoria’s Secrets depois de a brasileira Alessandra Ambrósio não renovar contrato com a grife em 2017. O último desfile da baiana vai ao ar na TV americana no dia 2 de dezembro e ainda não tem data para ser exibido no Brasil. Relembre os looks da marca usados pela modelo nos últimos dezenove anos: