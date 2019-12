Record resgata quadro do ‘Viva a Noite’ para homenagear Gugu

Na exibição da primeira parte do especial Família Record, um amigo-secreto entre celebridades da emissora, a Record resgatou um quadro clássico do antigo programa Viva a Noite para homenagear Gugu Liberato, morto em novembro.

Os participantes do amigo-secreto brincaram de adivinhação com base em desenhos, relembrando o quadro “Desenhe, Acerte e Ganhe“, que Gugu apresentava no Viva a Noite, programa que conduziu no SBT entre os anos 1980 e 1990, antes de lançar o Domingo Legal.

“O Gugu era alegria. Tudo que ele mais gostava era animar o público. Então a nossa brincadeira é uma homenagem a ele”, anunciou a apresentadora Sabrina Sato, antes do programa exibir imagens de Gugu no início da década de 1990.

O programa também teve o emocionante momento em que Marcos Mion recebeu presente de Gugu no amigo-secreto. A seleção de presentes ocorreu antes da morte do apresentador e comoveu o amigo Mion.