Record exibirá ‘Tropa de Elite’ em homenagem a Caio Junqueira

A Record vai exibir o filme Tropa de Elite (2007) na quinta-feira 24, em homenagem ao ator Caio Junqueira, morto aos 42 anos nesta quarta. O longa irá ao ar às 22h30, depois do Jornal da Record. No longa de José Padilha estrelado por Wagner Moura, o carioca interpreta o jovem policial militar Neto.

Junqueira morreu após passar uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. No último dia 16, ele sofreu um acidente de carro no Aterro do Flamengo, passou por cirurgia e permaneceu internado em estado grave.

Na Record, o ator trabalho nas novelas A Escrava Isaura (2004), Ribeirão do Tempo (2010), José do Egito (2013), Milagres de Jesus (2014) e Conselho Tutelar (2015), e na série A Lei e o Crime (2009). Junqueira também participou de novelas como Paraíso Tropical e Desejo Proibido, da Globo, além de séries como O Mecanismo, da Netflix, e 1 Contra Todos, da Fox.