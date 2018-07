Record divulga imagens de Mayana Moura como Satanás na novela ‘Jesus’

Mayana Moura foi a eleita para interpretar ninguém menos que Satanás na novela Jesus, da Record TV. A emissora divulgou nesta quarta-feira as primeiras imagens da atriz na pele do anjo caído.

A caracterização do personagem foi inspirada na versão do mesmo personagem do filme A Paixão de Cristo (2004), também interpretado por uma mulher, no caso a atriz italiana Rosalinda Celentano. Em ambos os casos, o diabo aparece como um ser andrógino, de capa e aparência assustadora.

Mayana Moura durante gravação da novela ‘Jesus’ Mayana Moura durante gravação da novela ‘Jesus’

Jesus está marcada para estrear em 24 de julho, a partir de 20h45.