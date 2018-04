Record cancela ‘A Casa’ e Marcos Mion terá nova atração no canal

Após uma única temporada, a Record cancelou o reality show A Casa — programa comandado por Marcos Mion, no qual cem participantes disputavam um prêmio de 1 milhão de reais enquanto conviviam no mesmo espaço pelo período de dois meses.

O apresentador vai continuar no canal em uma nova atração ainda não definida. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da emissora. A produtora britânica FremantleMedia, detentora do formato do reality, dispensou a equipe responsável pelo programa após a primeira temporada decepcionar em audiência e faturamento.

Na Record desde 2009, Marcos Mion apresentou o programa Legendários entre 2009 e 2017. Ele também comandou a sétima temporada do reality show Ídolos e é um dos cotados para substituir Roberto Justus na edição deste ano de A Fazenda.