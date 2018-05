Record: ‘Apocalipse’ não decola, mas diverte as redes com Satanás

Vamos combinar que boa parte da diversão de ver novela na Record é mesmo rir com elas. Apocalipse pode não ter decolado no ibope — o capítulo desta quarta-feira, por exemplo, teve média de audiência de 8 pontos na Grande São Paulo –, mas pelo menos um personagem tem chamado a atenção do público. Darth Maul, ops, Satanás.

Após as aparições do Sete-Pedras na novela bíblica, internautas têm apontado para as (muitas) semelhanças entre ele e o terrível vilão da franquia Star Wars. A “cara de mau” e a porção de chifrinhos salpicados pela cabeça despertaram a atenção das redes sociais — a “única” diferença está na cor: enquanto o personagem da TV é cinza, o do cinema é vermelho e preto.

Com a morte de seu personagem em Star Wars, Darth Maul faz teste na Record para viver Satanás e é recebido com muito louvor. Entenda. pic.twitter.com/hGuFdBcxGi — K1Ba (@k1ba_) May 8, 2018

Tá de saca que o Satanás da novela da Record é o Darth Maul sem tatuagem? HAUEHAEUAHEAUE, tão vendo??? Star Wars é COISA DO DEMONHOOO pic.twitter.com/v2haCWrUY1 — Hell este q vos fala (@Ivokleber) May 8, 2018

Não sabia q o que tinha personagem de star wars na nova novela da Record. Coisas do tipo, copia mas não faz igual. pic.twitter.com/YcMqrW4aqB — homiranha (@fullanohc) May 8, 2018

Antes de dormir, só mais uma coisa: A Record roubou o Satanás deles do Star Wars mesmo. pic.twitter.com/jybevPUTzE — giganterichard (@giganterichard) May 9, 2018

Para viver o personagem, o ator Guilherme Chelucci — o Tarzã da novela Haja Coração, da Globo — precisa se submeter a cerca de três horas de caracterização antes das gravações, colocando uma prótese de borracha à base de látex e colando os chifres com uma cola especial.

Para este último detalhe, a produção chegou a tentar uma toca de látex para os chifres, mas, como em gravações externas o calor intenso a deixava solta, foi feito um pedido para que Guilherme ficasse sem cabelo: “Raspei numa boa, só quem não gostou muito foi minha namorada”, disse.

“Depois de tudo ainda fico aqui mais uma hora só para tirar a cola e a tinta. Para a gravação é bom que não sai com suor, mas depois dá bastante trabalho”, contou o ator.