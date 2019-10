Reconciliação? William Waack e Cris Dias se reencontram na CNN Brasil

A jornalista Cris Dias, recém-contratada pela CNN Brasil, recebeu um presente inusitado da emissora em sua primeira visita ao local. Por ocasião de seu aniversário, comemorado no dia 9 de outubro, a apresentadora foi homenageada por colegas com direito a bolo e uma surpresa: a presença de William Waack, com quem trabalhou na TV Globo.

No vídeo divulgado pela CNN, Cris é surpreendida com uma festa. Enquanto ela e os colegas comemoram, Waack faz sua entrada: “Ah, não, para!”, diz a apresentadora, aos risos. Os dois, então, se abraçam como velhos amigos, na tentativa de afastar rumores de que mantinham uma relação difícil nos tempos globais, após uma polêmica que repercutiu nas redes sociais.

A controvérsia

Em 2016, Cris Dias participava do Jornal da Globo, então comandado por Waack, quando alfinetou o colega ao vivo, já que ele não havia a cumprimentado. “Agora finalmente ele me deu um ‘oi’, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende”, disparou, ao que Waack reagiu com visível desconforto. O apresentador foi novamente repreendido, poucos segundos depois. “Vamos, vamos falar de vôlei!”, disse, interrompendo a fala da colega. “Você quer continuar?”, perguntou ela, irônica. “Não, não, você”, respondeu o jornalista, que ainda recebeu um agradecimento atravessado da colega.

Desde então, circularam rumores de que os dois não mantinham uma relação cordial nos bastidores do telejornal. Na época, Cris Dias afirmou que discussões “ácidas” eram um hábito dos dois. Agora, a CNN tenta jogar para longe qualquer suspeita de inimizade entre seus contratados.