Reality musical de Gugu na Record vai ter prêmio 40% menor que ‘The Voice’

Na sua aposta em uma grade marcada por reality shows, patente neste ano com o deslocamento de Marcos Mion e Gugu Liberato para o comando de programas como A Fazenda e Power Couple, a Record bem que poderia investir de fato um pouco mais. Canta Comigo, a versão brasileira do All Together Now, competição musical da Endemol Shine já lançada pela BBC ONE, estreia em 18 de julho com Gugu de piloto, e um prêmio que é 60% do oferecido pelo The Voice, o principal reality de música da Globo. Canta Comigo vai dar 300.000 reais ao vencedor, contra os 500.000 reais oferecidos pela rival carioca no The Voice.

Para levar o prêmio, o candidato campeão terá de empolgar boa parte dos cem jurados da atração, a cada apresentação, fazendo-os embarcar no número e cantar a música junto com ele. As audições terão lugar em São Paulo. O programa será exibido nas noites de quarta-feira, às 22h30, depois do Jornal da Record.

A primeira fase terá doze apresentações por noite, de vários tipos de candidatos: cantores solo, duplas, trios e grupos. Nas semifinais, serão nove números e, na final, seis, de três artistas escolhidos.