Reabertura da Disneyland na Califórnia é adiada por causa do coronavírus

A Disney anunciou que vai adiar a reabertura dos parques Disneyland e Disney California Adventure, ambos na Califórnia, por causa do avanço do coronavírus nos Estados Unidos. Em março, todos os parques temáticos da empresa foram fechados. Com o gradual retorno as atividades, a companhia anunciou que pretendia reabrir o local no dia 17 de julho, porém desistiu.

De acordo com um comunicado emitido pela empresa, eles “não tiveram escolha a não ser atrasar a reabertura” e ficão fechados “até algum tempo depois de 4 de julho”. Recentemente, a Califórnia viu seus casos de coronavírus aumentarem, levando o governador Gavin Newson a implementar novas medidas de segurança. A reabertura dos parques só poderá ocorrer após uma autorização do governo estadual.

Apesar do anúncio na Califórnia, os parques da Disney estão, aos poucos, reabrindo em outros lugares do mundo, como em Hong Kong e Paris.