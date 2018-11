Rapper Mac Miller morreu de overdose, aponta laudo

O rapper Mac Miller, 26 anos, morreu de overdose, apontou o laudo médico divulgado pelo site TMZ. Segundo o documento, o cantor misturou álcool, cocaína e o analgésico fentanil pouco antes de sua morte, no dia 7 de setembro.

Miller foi encontrado morto por seu assistente, “em posição de oração”. Vestígios de cocaína foram achados no local, além de uma garrafa vazia e diversos frascos com medicamentos. A polícia acredita que sua morte tenha sido acidental, causada pela mistura de substâncias e não pela quantidade ingerida.

O cantor travava uma batalha contra as drogas e chegou a causar um acidente enquanto dirigia sob o efeito do álcool. Ele tentou fugir, mas acabou detido e, em seguida, liberado após pagar uma fiança de 15.000 dólares.

Miller namorou com a cantora pop Ariana Grande, que o homenageou em seu novo single Thank U, Next, no qual ela se refere a ele como “um anjo”.