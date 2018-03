Rapper Emicida vai ganhar filme, com produção de Rodrigo Teixeira

A vida do paulista Emicida, desde os dias em que era atendente de uma loja do MC Donald’s, passando pela vitória em uma batalha de rimas aos 21 anos e pela oposição da mãe, que reprovava seu envolvimento com a música, até o estouro como rapper, vai virar filme. O longa, com filmagens previstas para o segundo semestre deste ano e lançamento programado para 2019, terá direção de Aly Muritiba (Para Minha Amada Morta e Ferrugem) e produção de Rodrigo Teixeira (o nome por trás de Me Chame pelo Seu Nome).

O roteiro, escrito em parceria com o próprio Emicida, vai mostrar, além da relação com a mãe, Dona Jacira, o relacionamento de Emicida com o irmão mais novo, seu parceiro na Laboratório Fantasma, empresa que conta com uma linha de roupas na passarela da São Paulo Fashion Week (SPFW), e também músico, Evandro Fióti.

O longa terá coprodução da Laboratório Fantasma, que é também gravadora, editora, estúdio e produtora de shows, agenciando a carreira de Rael, Drik Barbosa e Coruja BC1.