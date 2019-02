Rapper 50 Cent ostenta seu rico dinheiro em fotos no Twitter

O rapper americano 50 Cent postou um link peculiar em seu perfil no Twitter (@50cent). Ao clicar nele, o seguidor do cantor pôde visualizar uma galeria de fotos em que 50 Cent aparece ostentando maços de notas de dinheiro que, de acordo com as legendas feitas pelo artista, somavam 500 mil dólares.

No “ensaio fotográfico” – são 8 imagens -, o cantor aparece formando uma casa com os maços, depois um coração e termina por colocar o dinheiro na boca, como se fosse comê-lo. Nas legendas, noblesse oblige, mais ostentação: ele diz que vai apostar cada cifrão em cassinos. “Isso é que é vida, baby. Vou pra Vegas apostar com Floyd (um amigo). Vou dobrar essa grana”, escreveu o rapper. Que bonito, não?