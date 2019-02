Rami Malek negocia papel de vilão do próximo ‘James Bond’

Depois de ganhar o Oscar por sua interpretação de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, o ator Rami Malek entrou definitivamente na mira dos grandes estúdios de Hollywood e pode entrar para o elenco de uma das maiores franquias do cinema: a do agente secreto 007.

Segundo o portal Collider, Malek está na fase final das negociações para viver o vilão no próximo filme da saga, Bond 25, contracenando com Daniel Craig no que possivelmente será seu último filme sob o terno de James Bond.

Rumores da contratação de Malek começaram em dezembro, quando a revista Variety reportou que a produção vinha negociando com o ator, mas esbarrava em conflitos de agenda com a temporada final da série Mr. Robot, protagonizada por ele. Segundo Collider, esses conflitos foram resolvidos e o interesse, renovado após os resultados do Oscar.

Previsto para estrear em abril de 2020, Bond 25 tem direção de Cary Fukunaga (das séries True Detective e Maniac) e trará de volta a atriz Léa Seydoux, cuja personagem Madeleine foi apresentada em 007 Contra Spectre, além dos habituais Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris, que integram a franquia desde 007 – Operação Skyfall. Este será o quinto filme de Craig no papel de Bond, que ele interpreta desde 2006.