Rainha se chama de ‘velha feia’ em trailer de ‘The Crown’

A esperada terceira temporada de The Crown ganhou seu primeiro trailer com a atriz Olivia Colman na pele da rainha Elizabeth II. Na prévia, um novo retrato da soberana lhe é apresentado, comparando uma nova foto com outra de sua juventude – no caso, uma foto de Claire Foy, que interpretou o papel nas duas primeiras temporadas. A rainha então reage com uma inesperada autocrítica, dizendo que o novo retrato é de uma “velha feia”.

A nova fase da premiada série da Netflix — que começa na década de 50, pouco antes da coroação de Elizabeth II — avança no tempo para mostrar a vida da rainha da Inglaterra no fim dos anos 1960 e começo dos 70. Olivia será acompanhada por Helena Bonham Carter como princesa Margaret; Tobias Menzies como Philip, o duque de Edimburgo, e Josh O’Connor como príncipe Charles.

A terceira temporada está marcada para chegar à Netflix no dia 17 de novembro.