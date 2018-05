Radialista Gleides Xavier, do ‘Roda do Samba’, morre em São Paulo

Morreu na madrugada desta quinta-feira a radialista Gleides Xavier, apresentadora do programa Roda do Samba, da 105 FM (105,1). Ela foi vítima de uma pneumonia, que vinha tratando há um mês. A locutora tinha 50 anos e deixa o marido e uma filha.

Em comunicado divulgado no Facebook, a emissora de rádio lamentou a morte de Gleides: “É com imenso pesar que nós dá 105 FM comunicamos a perda da nossa querida Gleides Xavier. Ela estava internada a aproximadamente 30 dias tratando de uma grave infecção causada por uma pneumonia. Infelizmente ela não resistiu e faleceu nesta madrugada”.

O velório acontece no cemitério Memorial Parque Paulista desde as 9h desta quinta-feira. Gleides será cremada no mesmo lugar, a partir das 15h.