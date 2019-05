R. Kelly enfrenta onze novas acusações de abuso sexual

O cantor R. Kelly enfrenta onze novas acusações de violência sexual, segundo o jornal Chicago Tribune. Ele já havia sido preso em fevereiro deste ano por acusações que também envolviam abuso sexual, mas foi liberado após pagar fiança. O americano enfrentará julgamento em tribunal sobre as novas denúncias no dia 6 de junho.

Ainda de acordo com o jornal, quatro dessas novas acusações são crimes que se encaixam na Classe X, que no estado de Illinois podem render até trinta anos de prisão, caso o acusado seja condenado. Outras três envolvem o abuso sexual de uma garota entre 13 e 16 anos.

De acordo com o Tribune, uma mulher identificada como J.P. acusa Kelly de ter mantido relações sexuais com ela quando ela tinha 16 anos de idade. O advogado do cantor, Steven Greenberg, afirma que ela é uma das quatro vítimas envolvidas nos casos pelos quais o cantor foi preso em fevereiro.

Em fevereiro deste ano, R. Kelly havia sido acusado por dez casos de abuso sexual envolvendo J.P. e três outras vítimas, duas das quais eram menores de idade. Na ocasião, o cantor foi liberado após o pagamento de 100.000 dólares de fiança – 10% do valor, fixado em 1 milhão de dólares.