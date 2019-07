R. Kelly é preso por seduzir menor e por posse de pornografia infantil

O cantor de R&B R. Kelly foi preso na noite de quinta-feira 11 em Chicago por treze crimes, incluindo posse de pornografia infantil, seduzir um menor de idade e obstrução de justiça, segundo informou a promotoria à agência Associated Press. Ele foi levado para o Metropolitan Correctional Center, uma prisão federal.

Esta é a segunda vez neste ano que o cantor foi preso por acusações envolvendo abuso sexual. Em fevereiro, ele foi detido após ser acusado de abuso por quatro mulheres – três delas eram menores quando os crimes aconteceram, segundo relataram. No mês passado, o cantor afirmou ser inocente durante audiência e foi liberado após pagamento de fiança.

Em 2008, R. Kelly foi declarado inocente de acusações de abuso sexual de menores. Na época, foi divulgado um vídeo em que o cantor aparecia fazendo sexo com uma pessoa, que seria uma garota de 13 anos. O caso foi arquivado porque a jovem não deu depoimento e não confirmou que era ela no vídeo.

As denúncias voltaram a ganhar força no começo de 2019, no entanto, depois da exibição da série documental Sobreviver a R. Kelly, do canal Lifetime, que conta com o depoimento de mulheres que acusam o cantor.