R. Kelly é preso por não pagar pensão alimentícia

O cantor americano R. Kelly, que enfrenta um processo judicial após ser acusado de abusar de menores de idade, foi preso nesta quarta-feira, 6, por não pagar a pensão alimentícia de um de seus três filhos.

O artista está sob a custódia da polícia do condado de Cook e deve permanecer detido até a próxima audiência do caso, segundo o jornal USA Today. A dívida do cantor é de 161.000 dólares.

No estado de Illinois, onde Kelly foi preso, dever mais de 20.000 dólares em pensão alimentícia representa um crime punido com prisão.

Abuso sexual

Kelly foi preso recentemente após ser denunciado de ter abusado de três pessoas, totalizando dez acusações. Se condenado, ele pode pegar de três a sete anos de reclusão por cada uma delas. O cantor responde em liberdade após ter pagado fiança.

O músico afirmou ser inocente. No entanto, a acusação entregou ao juiz do caso um vídeo no qual Kelly é gravado em uma relação sexual com uma das vítimas, que era menor de idade na ocasião.

Nas últimas semanas, o caso voltou a ganhar os jornais devido à exibição de um documentário pelo canal Lifetime que contava a história dos abusos supostamente cometidos por ele.

Poucas horas antes de ser preso nesta quarta, Kelly concedeu entrevista à emissora CBS e voltou a negar as acusações. Além disso, afirmou que o documentário mostra uma versão distorcida dos fatos. “Me pintam como um Lúcifer. Não sou Lúcifer, sou um homem. Cometo erros, mas não sou um demônio, não sou um monstro”, disse o cantor.