O nome se explica pelo convidativo terraço sombreado por uma árvore frondosa, decorada com luzinhas que são acesas à noite. É o cenário ideal para happy hours cada vez mais concorridas e para longos almoços de fim de semana. Além do quintal, o novo point no Setor Sul dispõe de uma varanda bem ventilada e de um salão onde, aos sábados, é montado um bufê de feijoada, a R$ 24,90 por pessoa — a tarde é animada por duplas que entoam tanto hits de samba e pagode quanto sertanejo e MPB. São os mesmos gêneros que emanam das caixas de som nos demais dias e horários. Para beber, a clientela, composta sobretudo de jovens na faixa dos 30 anos, costuma dar preferência a coquetéis festejados, como moscow mule (R$ 22,90), gim-tônica (R$ 18,90), mojito (R$ 22,90) e negroni envelhecido (R$ 22,90). Para quem prefere caipiroska, há versões com uva verde e damasco, frutas vermelhas, limão- siciliano, hibisco e morango (R$ 20,90), preparadas com vodca Smirnoff. As cervejas que mais saem das geladeiras são Heineken (R$ 10,90), Antarctica (R$ 8,90) e Original (R$ 11,90), todas de 600 mililitros. De chope há o lager e o india pale ale da cervejaria local Colombina (R$ 7,90 cada um; 400 mililitros). A tábua com carne de sol de gado angus grelhada com mandioca cozida (R$ 49,90) lidera o ranking de petiscos mais pedidos. Acompanhado de tomatinhos e azeitonas, o camarão ao alho e óleo também tem seu eleitorado (R$ 59,90). Da churrasqueira saem ainda grelhados como picanha (R$ 82,90, para duas pessoas) e lombo suíno (R$ 53,90, para duas pessoas), guarnecidos de arroz, feijão-tropeiro, mandioca, queijo de coalho, vinagrete e banana à milanesa. Rua 86, Q F21, 549, Setor Sul, ☎ 99689-2021 (160 lugares). 18h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/18h30; fecha seg.). Aberto em 2018.

