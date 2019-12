“Quero jogar m**** em Donald Trump”, diz Robert de Niro

Robert de Niro voltou a atacar o presidente americano Donald Trump. Em recente entrevista ao podcast Rumble With Michael Moore, o ator de Coringa e O Irlandês disse que o atual chefe da nação merece um saco de excrementos na cara. “Gostaria de jogar um saco de m**** na cara dele — acertar bem na cara, e deixar essa imagem circular o mundo. Isso seria a coisa mais humilhante, e ele merece ser humilhado”, falou.

Para De Niro, Trump merece ser confrontado e achincalhado pelo seu próximo oponente político (as eleições americanas estão marcadas para o ano que vem). “Precisam bater de frente com ele […]. Precisam confrontá-lo e colocá-lo no devido lugar, as pessoas precisam vê-lo dessa forma, sendo humilhado”, disparou. O ator ainda “ensinou” que não se deve chamar Trump de “porco”. “Pelo menos os porcos têm dignidade. Já ele é uma ameaça para a humanidade”.