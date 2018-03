Quem pagará pelas roupas de Meghan após o casamento real?

Kate Middleton costuma desfilar modelos de grandes grifes internacionais sempre que deixa o palácio de Kensington, onde vive com o Príncipe William e seus filhos, para compromissos da realeza. A atriz Meghan Markle, que em maio se casará com o Príncipe Harry, deverá seguir o mesmo caminho. Mas quem paga pelos looks de estilistas renomados usados pelos membros da família real?

A revista People, que traz Meghan na capa de sua última edição, relata que há uma previsão orçamentária, na verba gasta pela família real, para despesas pessoais essenciais ao exercício da monarquia, como as roupas para compromissos oficiais.

Tanto Kate quanto Meghan são proibidas de aceitar presentes de estilistas famosos. Segundo a People, grifes podem enviar seus modelos para a os profissionais encarregados das roupas reais. Se algum deles for aprovado, o palácio arca com 100% do pagamento.

A “mesada” para os gastos com roupas de William, Harry e suas famílias, segundo a People, vem do Príncipe Charles. O monarca tem uma renda anual de 28 milhões de libras que pode ser usada para seus gastos pessoais e os de seus herdeiros — e isso inclui seus filhos, noras e netos.