Quem nunca? Galvão Bueno chama Sophia Abrahão de Sônia Abrão

Galvão Bueno cometeu um erro comum durante o Video Show desta terça-feira. O apresentador fez uma rápida aparição no programa, que antecedeu o jogo amistoso Brasil x Alemanha. Quando entrou no ar, ele cumprimentou os colegas de Globo: “Boa tarde, Marcos Veras, Sônia Abrão, grande Reginaldo Faria”. Sônia Abrão, contudo, é a apresentadora da concorrente RedeTV! e Sophia Abrahão é a jovem estrela do programa de variedades.

Em seguida, ele foi corrigido pela produção do programa e reparou o erro. “Sophia Abrahão! Grande Sophia Abrahão, Marcos Veras, Reginaldo Faria”.

Tô só o Galvão Bueno chamando a @SoniaAbrao na Globo #VídeoShowAoVivo pic.twitter.com/k42fMV5IuT — Ricardo S (@RickSouza) March 27, 2018

No Twitter, Sophia riu do momento e das piadas feitas por usuários da rede