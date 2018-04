Quem é Keith Raniere, criador da seita do sexo de Allison Mack

A prisão de Allison Mack, mais conhecida como a Chloe da série Smallville, chamou a atenção de todo o mundo para um grupo de que a atriz fazia parte, o NXIVM — pronuncia-se “nexium” –, desbaratado em outubro passado por uma matéria do jornal The New York Times. Allison era uma espécie de braço direito do criador da seita, o palestrante de autoajuda Keith Raniere, 57, preso no final de março no México sob acusações de tráfico sexual e aliciamento de seguidoras.

De acordo com uma reportagem da revista americana Vanity Fair, Raniere nasceu em 1960 na cidade de Nova York, Estados Unidos, e depois se mudou para Albany, no mesmo Estado. Aos 22 anos, ele se formou em física, matemática e biologia no Instituto Politécnico da cidade de Troy, mas logo começou a trabalhar como programador de computadores.

Em 1998, Raniere co-fundou com a sócia Nancy Salzman a Executive Success Programs, uma empresa especializada em autoajuda, que oferecia cursos para desenvolvimento pessoal e para a carreira. Em 2003, o curso de Raniere, que também era chamado de NXIVM, já era oferecido em Albany, Manhattan, Seattle, Boston e em diversas cidades do México.

Para os integrantes do grupo, ele afirmava ter entrado para o livro dos recordes, o Guinness, em 1989 na categoria “maior QI”. Dizia ainda que havia aprendido matemática sozinho em 19 horas, aos 12 anos.

A carreira de Keith Raniere ia bem, até ele ser capa da revista americana Forbes, em outubro de 2003. Jornalistas da publicação entrevistaram todos os integrantes mais importantes da NXIVM, incluindo Raniere e Nancy, mas o texto trazia grandes questionamentos sobre o método utilizado pela empresa.

Clare e Sara Bronfman, as herdeiras da marca de uísque Seagram’s, se juntaram ao grupo em 2002 e, logo depois, seu pai, Edgar Bronfman, contratou a companhia para uma espécie de “terapia familiar”. De acordo com a Vanity Fair, o patriarca não gostou nada, no entanto, de descobrir que as filhas haviam emprestado 2 milhões de dólares para a NXIVM. À Forbes, Edgar Bronfman chegou a afirmar que a empresa agia como um “culto” e a sugerir que o uso das técnicas empregadas nas aulas serviam para afastar os clientes de suas famílias. Na época, ele não falava com as filhas fazia meses.

Em outubro de 2017, uma matéria do jornal The New York Times trouxe à tona novas evidências contra a NXIVM. O texto trazia o relato de diversas pessoas sobre uma seita sexual que se abrigava dentro da empresa. Uma sociedade secreta chamada DOS marcava mulheres a laser com as iniciais de Keith Raniere e as oferecia como escravas sexuais ao guru. Acredita-se que a sigla seja um anacronismo do latim “dominus obsequious sororium” ou, em tradução livre, “mestre das companheiras femininas obedientes”.

Dentro do grupo, Raniere era chamado de Vanguarda e mantinha o silêncio das suas vítimas, guardando vídeos e fotos íntimas das mulheres para chantageá-las. A seita funcionava em forma de pirâmide, em que os membros tinham que encontrar novos integrantes para o grupo.

Raniere foi preso em março deste ano em uma luxuosa vila do México e extraditado a Nova York, onde permanece em uma prisão federal sem direito a fiança.