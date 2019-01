Quem é Aurora, a cantora norueguesa citada pela Fuvest

Entre os textos de base usados pela Fuvest 2019 neste domingo, primeiro dia da segunda fase da prova, estavam nomes conhecidos de testes do tipo, caso de Aluísio de Azevedo, Machado de Assis e João Guimarães Rosa. Mas a personalidade citada pelo tradicional vestibular, que levou estudantes às redes sociais para “gritar” de alegria, foi a jovem cantora norueguesa Aurora.

A prova apresentou um trecho de uma entrevista da artista, que diz: “Bem, minha vida mudou muito nos últimos dois anos. O mundo que explorei mudou muito. Eu vi muitas paisagens diferentes durante as turnês, e é realmente inspirador ver o quão grande é o mundo. Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto, sinto muito pelas plantas! Ou talvez eu goste disso… te deixa com sede de olhar para ele”. Ao fim, os candidatos deveriam analisar o uso da palavra “bem”, comparada com outros textos, além de reescrever a frase usando o discurso indireto.

Quem é Aurora, a nova aposta da música

Aurora Aksnes, 22 anos, nasceu em Bergen, Noruega, e começou cedo o flerte com a música. Autodidata, ela aprendeu a tocar piano na infância e começou a compor por volta dos 10 anos de idade. Aos 14, fez sua primeira apresentação em um show na escola, que acabou na internet pelas mãos de um amigo, chamando a atenção de um canal de TV local.

O primeiro EP viria em 2015, Running With the Wolves, que conta com a faixa Runaway. A canção, hoje com quase 50 milhões de visualizações no YouTube, conquistou a cantora americana Katy Perry, que elogiou Aurora nas redes sociais, impulsionando a carreira da norueguesa.

Apesar da carinha de adolescente e de seus 20 e poucos anos nas costas, Aurora é fã de grandes nomes da música do passado. Caso de Leonard Cohen, David Bowie, Bob Dylan, Björk e Johnny Cash. Deles, ela herdou a sonoridade do soul e do rock melódico, e a habilidade de contar histórias em suas letras. Além de compor e cantar, Aurora também é bailarina, talento usado por ela em videoclipes e shows.

A jovem, aliás, tem uma agenda de apresentações para o Brasil em 2019. Em maio ela passa por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre para divulgação do seu mais recente trabalho, o disco Infections Of a Different Kind. Esta é a segunda turnê de Aurora pelo país. Ela passou por aqui em 2017, com as canções de seu primeiro álbum, All My Demons Greeting Me as a Friend, e apresentações em Salvador, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na época, Aurora ficou íntima dos estúdios da Globo, onde gravou participações no Fantástico e no Encontro com Fátima Bernardes, e ainda rodou um clipe para a música de abertura da novela Deus Salve o Rei, um cover da canção Scarborough Fair.