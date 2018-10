Quem é a princesa Eugenie, a noiva do próximo badalado casamento real

O casamento da princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth II, está marcado para esta sexta-feira, dia 12, no Castelo de Windsor, na Inglaterra. O evento acontece apenas cinco meses depois das bodas do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle, que se tornaram duque e duquesa de Sussex em maio. Popular entres os fãs da realeza britânica, Eugenie vai contar com a presença dos primos famosos, três festas e algumas tretas familiares que promete alimentar os tablóides de fofocas nos próximos dias.

Confira mais detalhes sobre os noivos e a festa da realeza:

Quem é Eugenie

Princesa Eugenie com o noivo, Jack Brooksbank

A princesa Eugenie Victoria é fruto do relacionamento de Andrew Albert, o duque de York e segundo filho homem da rainha Elizabeth II, com a autora Sarah Ferguson, mais conhecida como Fergie. Os dois estão separados desde janeiro de 1992. Eugenie é a nona integrante da realeza na linha sucessória pelo trono britânico. Ela fica atrás do príncipe Charlie e seus filhos, William e Harry; dos três filhos de William; do pai, Andrew; e da irmã mais velha, Beatrice.

A britânica, de 28 anos, conheceu o noivo, Jack Brooksbank, em um resort de esqui nos Alpes suíços através de amigos em comum. O casal já namora há cerca de sete anos e o pedido de casamento foi realizado durante uma viagem dos dois para a Nicarágua no começo de janeiro.

Enquanto a plebeia Meghan Markle recebeu o título de duquesa, após o casamento, o mesmo não acontecerá com o noivo de Eugenie. Brooksbank deverá ser considerado membro da família real, mas será chamado apenas de senhor Jack Brooksbank.

As irmãs York

O príncipe Andrew Albert, no centro, e suas filhas, a princesa britânica Eugenie, à esquerda, e a princesa Beatrice deixam a Abadia de Westminster no casamento de William e Kate, em 2011

Beatrice e Eugenie York podem estar longe do trono britânico, mas conseguiram conquistar o afeto dos fãs da família real. As duas são conhecidas, especialmente, pelos chapéus e fascninators em eventos. Os acessórios de cabeça são obrigatórios para as mulheres em casamentos reais, por exemplo, e as duas chamaram atenção pelas escolhas nada simples (para não dizer bregas), no casamento de William e Kate Middleton em 2011.

Beatrice, de 30 anos, ainda ganhará destaque no casamento da irmã mais nova. A família real anunciou que ela será uma das damas de honra do casamento. A escolha quebra com a tradição britânica, em que as noivas não são acompanhadas por madrinhas adultas, e, sim, por um grupo de damas de honra de até 12 anos, vestidas de branco.

A regra, no entanto, já foi burlada por Kate, que convidou a irmã Pippa, na época com 27 anos, para ser sua dama de honra.

George e Charlotte, especialistas em casamento

O príncipe George e a princesa Charlotte (AP Photo/)

Assim como no casamento de Harry e Meghan, o príncipe George e a princesa Charlotte serão pajem e dama de honra, respectivamente, de Eugenie e Brooksbank. Este será o terceiro casamento em que os filhos de William e Kate passarão pelo tapete vermelho — só neste ano. Os dois também participaram das bodas de Sophie Carter, amiga de Kate, em setembro.

Andrea Bocelli, o cantor convidado

O tenor Andrea Bocelli

A atração musical escolhida para o casamento foi o tenor Andrea Bocelli. O músico italiano é um dos ídolos da mãe de Eugenie, Fergie. Além dele, a cerimônia ainda contará com uma apresentação da Orquestra Filarmônica Real, da qual o duque de York é patrono.

Comparações com Harry e Meghan

Harry e Meghan

As comparações do casamento de Eugenie com o do primo Harry começaram logo após o anúncio do noivado da britânica, em janeiro. Além da distância de apenas cinco meses entre as duas cerimônias, Eugenie decidiu celebrar a união no mesmo local de Harry e Meghan, a Catedral de São jorge, no Castelo de Windsor.

O casamento de Eugenie contará com 800 convidados dentro da catedral, 200 a mais do que o do primo. Além disso, a princesa terá três celebrações: dois eventos na sexta-feira e um no sábado. Harry e Meghan tiveram apenas dois no próprio dia das bodas.

No entanto, o casamento de Eugenie vai receber menos atenção do que o do quarto sucessor ao trono. Nas redes sociais, fãs da família real já adotaram a hashtag #RoyalWedding2 (ou casamento real 2, em português), para não confundir com as postagens feitas em maio

A rainha vai, já o príncipe Philip…

Rainha Elizabeth II e o Duque de Edimburgo, Philip

Como já é de costume na família britânica, o próximo casamento real deverá contar com algumas estrelas que são queridas pela realeza, como George e Amal Clooney e David e Victoria Beckham. No entanto, nomes importantes da própria família podem não ser vistos no dia especial.

Philip, o duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II, ainda não é um nome confirmado para a cerimônia. A presença do britânico já era incerta no casamento de Harry e Meghan em maio, porque ele havia feito uma cirurgia na bacia apenas seis semanas antes do evento.

O duque, de 97 anos, se aposentou das suas obrigações públicas em agosto de 2017. De acordo com o jornal britânico Metro, ele deverá decidir apenas na manhã de sexta-feira se irá ao casamento da neta. Ainda há muitos rumores sobre uma rixa entre Philip e a mãe de Eugenie, Fergie, de quando ela ainda era casada com o duque de York — a escritora coleciona situações que causaram calafrios na tradicional família real, como fotos comprometedoras, um flagra de topless e a antiga amizade com a princesa Diana.

O príncipe Charles, herdeiro do trono, participará do evento matutino no dia do casamento da sobrinhas, mas deverá faltar na festa de black tie na parte da noite, por causa de uma viagem programada. A esposa de Charles, a duquesa Camilla, não comparecerá à cerimônia. A justificativa dada pela família britânica foi de que ela já tinha marcado uma visita a uma escola na Escócia na mesma data.