Quem deve ganhar o ‘MasterChef Profissionais’ 2017? Vote

Acontece nesta terça-feira a grande final do MasterChef Profissionais 2017, na Band. O título de segundo MasterChef Profissional do Brasil será disputado entre Pablo Oazen e Francisco Pinheiro, após a eliminação de Irina Cordeiro, na semana passada. Como último desafio, os dois competidores terão que preparar para os jurados um menu degustação de seis tempos: com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. E aí, para quem você está torcendo na final? Vote: