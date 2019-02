Queen vai se apresentar durante cerimônia do Oscar 2019

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira, 18, que a cerimônia do 91º Oscar contará com a performance da banda Queen, cuja trajetória é retratada no filme Bohemian Rhapsody, que concorre em cinco categorias: melhor filme, melhor ator (Rami Malek), melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor edição.

A organização divulgou a novidade via Twitter. “Isto é vida real? Isto é apenas uma fantasia?”, escreveu, brincando com os primeiros versos da canção Bohemian Rhapsody. “Nós damos as boas vindas ao Queen e a Adam Lambert ao Oscar deste ano!”.

A banda se apresentará com Adam Lambert, ex-participante do reality show musical American Idol, como vocalista, o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, que são da formação original do grupo e também são retratados em Bohemian Rhapsody. A Academia não divulgou quais músicas devem compor o repertório da banda na premiação.

Além do Queen, Lady Gaga e Bradley Cooper vão cantar a aclamada canção Shallow, da trilha sonora de Nasce uma Estrela, indicada a melhor canção original. Já a cantora Bette Midler vai apresentar The Place Where Lost Things Go, da trilha sonora de O Retorno de Mary Poppins, também indicada na mesma categoria. Outra apresentação aguardada é a de All the Stars, do rapper Kendrick Lamar com a cantora SZA, parte da trilha sonora de Pantera Negra.