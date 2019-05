Quatro versões duvidosas de canções em inglês

Shallow

Cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper (acima, à dir.) no filme Nasce uma Estrela, Shallow ganhou uma versão ainda mais dramática (brega, diriam os maldosos) com Paula Fernandes e Luan Santana (à esq.). A canção Juntos, a rigor, é uma meia versão, pois o verso final do refrão não foi traduzido: ficou “juntos e shallow now”. Paula justificou-se dizendo que o português não é “muito melódico”.

Starman

Em um show que fez no Brasil em 1990, um desalentado David Bowie concluiu que, de seu vasto repertório, Starman, de 1972, era das poucas canções conhecidas. E não por uma boa razão: o grupo gaúcho Nenhum de Nós popularizou a música com o título O Astronauta de Mármore. Ponto mais sofrível da versão: o “starman” do original se converteu em “estar lá”.

Wonderful Tonight

Já não é das melhores canções de Eric Clapton: o guitarrista inglês a compôs, em 1977, para ironizar a demora de sua mulher em se arrumar para sair. A dupla Leandro & Leonardo, em 1992, vestiu a música com os vocais tremidos próprios do sertanejo. Os dois ainda cometeram um verso cafonérrimo, que não tem equivalente no original: “sobre o banco do carro fazemos amor”.

I Want to Hold Your Hand

É uma das canções bobinhas mas deliciosas que os Beatles faziam no início da carreira. O Bode e a Cabra, versão de Renato e Seus Blue Caps, grupo da jovem guarda, até pode ser considerada bem divertida se o ouvinte tiver em mente que se trata de uma paródia. O refrão “I wanna hold your hand” (eu quero segurar sua mão) converteu-se em “a cabra gritou mé”.

Publicado em VEJA de 29 de maio de 2019, edição nº 2636