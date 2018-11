Roger Waters

O cantor, que em suas apresentações no Brasil no início de outubro criticou o então candidato Jair Bolsonaro, viu a média mensal de reproduções de suas músicas no Spotify passar de 400 000 para quase 500 000 no período do segundo turno. No YouTube, a média diária de visualizações de seus clipes era de 30 000 antes de ele vir ao país. Cresceu 100% — hoje está em 60 000

Chico Buarque

Apoiador de Fernando Haddad, ele aumentou seu número de seguidores e a média mensal de reproduções no Spotify com a faixa Apesar de Você. A canção, que embalou manifestações pró-PT, entrou para a playlist de músicas “virais” do aplicativo. No YouTube, a média diária de visualizações de vídeos do compositor, que não costumava passar de 100 000, chegou a 300 000 em 28 de outubro

Gilberto Gil

Desde 8 de outubro, quando anunciou seu apoio a Fernando Haddad com uma foto no Twitter, Gil ganhou 16 000 seguidores na plataforma e mais 2 000 no YouTube. As visualizações diárias de seus vídeos na rede deram um salto, passando de 190 000 para cerca de 500 000

Mano Brown

O vocalista dos Racionais MC’s tinha uma audiência na casa das 20 000 visualizações diárias de seus vídeos no YouTube. Dois dias depois do evento em que criticou o PT, em discurso feito durante ato em apoio a Fernando Haddad, no Rio, a audiência diária de seus vídeos aumentou 70%. Chegou a 34 000 visualizações

Publicado em VEJA de 7 de novembro de 2018, edição nº 2607