Em sua oitava edição, o Rock in Rio oferece ao público um cardápio variado de alimentação. O festival se adaptou aos novos tempos, e tem desde opções veganas descoladas como o cachorro-quente Geneal feito com salsicha vegetal até comidinhas fit.

Os preços, como em todo evento do porte, são salgados. Então, prepare o bolso e veja abaixo os preços de todas as comidas e bebidas disponíveis na Cidade do Rock.

O cardápio do Rock in Rio, separado por restaurante:

Batata no cone: R$ 16,00

Benassi

Sanduíche Natural de Atum ou de Salpicão: R$ 12,00

Frutas no Pote: R$ 12,00

Benkei

Combinado com quatro unidades de sushis de salmão, quatro unidades de filadelfia rolls e uma porção de poke: R$ 26,00

Bob’s

Hambúrgueres: de R$ 20,00 a R$ 30,00

Casas das Natas

Pastel de Nata de Bacalhau: R$ 10,00

Pastel de Nata Doce: R$ 8,50

Casa do Pão de Queijo

Porção de mini pão de queijo (06 unidades): R$ 14,00

Domino’s

Pizzas de pepperoni ou mussarela: R$ 27,00

Geneal

Cachorro quente tradicional – R$ 9,00

Cachorro quente de linguiça com Cheddar e crispy de Bacon: R$ 18,00

Cachorro quente vegano: Salsicha de soja, Ketchup de frutas vermelhas e crispy de cebola: R$ 18,00

Açai (300ml): R$ 15,00 / 500ml: R$ 18,00

Habib’s

Esfirra individual: R$ 7,00

Las Empanadas

Empanada – carne, carne picante, queijo com cebola, queijo e presunto, calabresa, frango com catupiry, integral com espinafre: R$ 10,00

Nissin

Cup Noodles: sabores galinha caipira, carne defumada, costela de molho de churrasco, galinha caipira picante, frutos do mar, legumes com azeite, yakissoba, frango com molho teriyaki, queijo cheddar e bolonhesa: R$ 5,00

Ragazzo

Combo de coxinhas com doze unidades de frango ou calabresa ou metade frango e calabresa: R$ 60,00

Team Eventos

Pastéis variados: R$ 15,00

XPeito

Espetinho de carne ou frango: R$ 13,00

Bebidas alcoólicas:

Heineken: Chope 400ml – R$ 13,00

LN Eisenbahn long neck 355ml ou Sol Premium long neck 330ml: R$ 12,00

Long neck IPA 355 ml: R$ 13,00

Long neck Weiss 355 ml: R$ 13.00

Long neck Pale Ale 355 ml: R$ 13,00

Chopp Pielsen 400 ml: R$ 13,00

Chopp IPA 400 ml: R$ 14,00

Chopp Weiss 400 ml – R$ 14,00

Chopp Pale Ale 400 ml: R$ 14,00

Bebidas não alcoólicas:

Matte Leão 300 ml: R$ 7,00

Matte Leão com limão copo 300 ml: R$ 7,00

Del Valle uva ou pêssego 335 ml: R$ 8,00

Água Crystal Copo 310 ml: R$ 5,00

Coca-Cola 250 ml: R$ 5,00

Coca-Cola, Fanta Guaraná e Fanta Laranja lata 350 ml: R$ 8,00

Red Bull: R$ 10,00