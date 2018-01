Quando e onde assistir aos indicados ao Oscar de melhor filme

Os nove filmes indicados nesta terça-feira à principal categoria do Oscar devem ser os mais procurados pelos cinéfilos até a cerimônia de entrega dos prêmios, em 4 de março. Alguns já estão em cartaz no Brasil, enquanto os demais estreiam em breve. Há ainda aqueles que já saíram das salas de cinema e podem ser vistos por serviços de streaming. Confira a agenda abaixo:

The Post: A Guerra Secreta

Estreia: 25 de janeiro

Uma produção que reúne Steven Spielberg (que já tem dois Oscars de direção), Meryl Streep (três estatuetas) e Tom Hanks (duas estatuetas) não pode ser ignorada. Juntos, eles somam 42 indicações da Academia. Mesmo que o cineasta e o astro tenham sido esnobados desta vez, a estrela está mais uma vez entre as finalistas a melhor atriz (um recorde isolado de 21 indicações). O longa mostra um cenário real: os bastidores do jornalismo político no início dos anos 1970. Pressionado a não publicar uma reportagem sobre documentos sigilosos do Pentágono, o editor do Washington Post Ben Bradlee (Hanks) precisa contar com o apoio da herdeira do jornal, a tímida Katharine Graham (Streep), para passar por cima de uma ordem judicial e bater de frente com o governo.

A Forma da Água

Estreia: 1º de fevereiro

Dirigido por Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno), que levou o troféu da categoria no Globo de Ouro, o longa concorre a 13 prêmios, o campeão de indicações nessa edição. Além do cineasta, o elenco foi lembrado, com a protagonista Sally Hawkins e os coadjuvantes Richard Jenkins e Octavia Spencer. A lista segue com roteiro original, fotografia, trilha sonora, figurino, direção de arte, som e edição de som. Ambientada nos anos 1960, acompanha a relação de uma zeladora muda, que trabalha em um laboratório secreto do governo com uma criatura fantástica presa no local. O elenco conta ainda com Michael Shannon, que ficou de fora da festa.

Três Anúncios para Um Crime

Estreia: 8 de fevereiro

Grande vencedor no Globo de Ouro, eleito em quatro categorias, chega com força no Oscar, também com destaque na premiação do Sindicato dos Atores. A atriz Frances McDormand (Fargo e Queime Depois de Ler) é a grande favorita entre as atrizes como uma mãe que pressiona as autoridades para que solucionem o assassinato de sua filha. Trabalhar tal tema com humor não é problema para o diretor Martin McDonagh, acostumado ao tom mórbido com títulos como Na Mira do Chefe e Sete Psicopatas e Um Shih Tzu. Sam Rockwell e Woody Harrelson competem entre si como coadjuvantes. A edição, o roteiro original e a trilha sonora também têm chances.

Lady Bird: É Hora de Voar

Estreia: 15 de fevereiro

A atriz Greta Gerwig (Frances Ha) tornou-se apenas a quinta mulher a ser indicada como diretora na história do Oscar ao comandar seu segundo longa — o primeiro, Nights and Weekends, segue inédito no Brasil. Ela foi ovacionada quando o filme venceu o Globo de Ouro na categoria comédia ou musical, pois muitos achavam que ela merecia estar entre os candidatos a diretor — todos homens. Greta ainda concorre por roteiro original. Saoirse Ronan (Brooklyn), que levou o Globo de Ouro, também concorre como atriz. Ela faz uma jovem em conflito com sua família e o sistema. Laurie Metcalf, que interpreta sua mãe, foi indicada entre as coadjuvantes.

Trama Fantasma

Estreia: 22 de fevereiro

Com três estatuetas do Oscar no currículo, Daniel Day-Lewis está se aposentando e pode dizer adeus com mais um prêmio. Em seu reencontro com o diretor Paul Thomas-Anderson, com quem fez Sangue Negro (uma das vitórias) ele encarna um estilista prestigiado, na Londres dos anos 1950, que se apaixona por uma jovem e a transforma em sua musa. Praticamente ignorado no Globo de Ouro, o filme abocanhou seis indicações da Academia: além do astro, o diretor volta a competir. O músico Johonny Greenwood, do Radiohead, concorre com a trilha sonora. A coadjuvante Lesley Manville e o figurino também entraram na lista.

Me Chame pelo seu Nome

Em cartaz

A coprodução entre França, Itália, EUA e Brasil é um romance solar, que acompanha a paixão de um adolescente (Timothée Chalamet) com um acadêmico mais velho (Armie Hammer). O encontro acontece com uma bela paisagem italiana de fundo e se desenrola de forma natural sob a direção de Luca Guadagnino (Um Mergulho no Passado). A elogiada produção levou o prêmio de melhor filme no Gotham Awards e tem oito indicações ao Spirit Awards — duas das principais premiações do cinema independente mundial, tratadas como termômetro do Oscar. Além de melhor filme, achou espaço em roteiro adaptado, canção (The Mistery of Love, de Sufjan Stevens) e ator (Chalamet).

O Destino de uma Nação

Em cartaz

Depois de eleito melhor ator de drama no Globo de Ouro e no Sindicato dos Atores, Gary Oldman (O Espião que Sabia Demais) está a um passo de conquistar sua primeira estatueta no Oscar. O britânico tem arrebatado elogios por sua interpretação como o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Quase irreconhecível sob a maquiagem (indicada, com justiça), ele dá vida ao mandatário durante a II Guerra Mundial, enquanto lida com a extradição dos soldados presos na praia de Dunquerque (episódio mostrado no filme de guerra Dunkirk, também concorrente). Figurino, direção de arte e fotografia também concorrem.

Dunkirk

Disponível em DVD e Blu-Ray e em plataformas de streaming como NOW e Looke

Dirigido por Christopher Nolan (Interstellar), o filme de II Guerra Mundial aborda o mesmo episódio de O Destino de uma Nação, mas pelo ponto de vista dos soldados e não do estadista Winston Churchill. Esquecidos à própria sorte na praia de Dunquerque, na França, fuzileiros britânicos sofrem constantes ataques do exército nazista e contam apenas com a ajuda de civis do outro lado do Canal da Mancha, que investem em um arriscado resgate. Destacam-se as cenas realistas de batalha. Apesar de ter estreado no meio do ano, os produtores trabalharam para não deixar os votantes da Academia se esquecerem dele e conquistaram oito indicações. Principalmente, nas categorias técnicas. Nolan também beliscou uma vaga.

Corra!

Disponível em DVD e em plataformas de streaming como NOW e Looke

Das produções independentes lançadas em 2017, esta foi um dos mais comentadas, seja pela questão racial ou pelo clima de horror e suspense — e um toque inesperado de ficção cientifica. O filme retrata um jovem negro (o indicado Daniel Kaluuya, de Sicario: Terra de Ninguém), que acompanha a namorada branca em um final de semana com a família dela, no sul dos Estados Unidos. Apesar de ser bem recebido, ele não consegue esconder um certo desconforto, principalmente em relação aos empregados da casa, também negros. O cineasta Jordan Peele concorre como diretor e roteirista.