Quando e onde assistir a 14 filmes indicados ao Oscar 2019

O anúncio dos indicados ao Oscar nesta terça-feira, 22, aumentou a expectativa para a premiação mais aguardada do cinema, que ocorre no dia 24 de fevereiro em Los Angeles. Enquanto a data não chega, prepare a pipoca e saiba onde assistir a 14 filmes que brigam por estatuetas na premiação. Confira:

A Favorita

Baseado em uma história real, o longa-metragem mostra os bastidores por trás do reinado da rainha Anne (Olivia Colman), que comandou a Inglaterra entre 1702 e 1714. O enredo retrata a disputa de poder que se instala quando Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) – confidente e amante secreta de Anne – vê seu ilustre posto ameaçado com a chegada de Abigail Mashim (Emma Stone), que não poupa esforços para se tornar a nova favorita da monarca e comandar o país.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 24 de janeiro

Concorre a: Melhor filme, atriz (Olivia Colman), atriz coadjuvante (Emma Stone e Rachel Weisz), direção (Yorgos Lanthimos), roteiro original, edição, direção de arte, fotografia e figurino

Leia mais: Triângulo amoroso e Donas do poder

Roma

Inspirado nas memórias do diretor Alfonso Cuarón, o drama narra a vida de uma família que vive no bairro de classe média Roma, na Cidade do México, em 1970. Cleo (Yalitza Aparicio), a empregada doméstica, vê a vida na casa de seus patrões desmoronar enquanto precisa enfrentar uma série de problemas pessoais. Mais do que um retrato social, o longa se consagrou pela sua delicadeza e a resiliência das personagens femininas.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Melhor filme, atriz (Yalitza Aparicio), atriz coadjuvante (Marina De Tavira), direção (Alfonso Cuarón), roteiro original, filme em língua estrangeira, direção de arte, fotografia, mixagem de som e edição de som

Leia mais: Oscar: campanha milionária de ‘Roma’ dá à Netflix indicação inédita

Nasce uma Estrela

O quarto remake de Nasce uma Estrela narra a história de Jackson Maine (Bradley Cooper), um músico desiludido com a vida e que vê no álcool sua única fonte de conforto. Na contramão está Ally (Lady Gaga), uma garçonete que esbanja talento, mas sofre com a falta de autoconfiança. Maine acaba conhecendo Ally em um bar e os dois embarcam em uma relação conturbada: enquanto o cantor enfrenta diversos problemas pessoais, a jovem vê sua carreira ascendendo rapidamente.

Onde assistir: NOW e em algumas salas de cinema pelo Brasil

Concorre a: Melhor filme, atriz (Lady Gaga), ator (Bradley Cooper), ator coadjuvante (Sam Elliott), roteiro adaptado, canção original, fotografia e mixagem de som

Leia mais: ‘Nasce uma Estrela’: as diferenças e semelhanças entre os 4 filmes

Vice

Uma figura pouco popular dá origem à trama do longa: trata-se de Dick Cheney (Christian Bale), o vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo de George W. Bush (2001-2009). Apesar de ser tido como um personagem secundário na história americana, o filme mostra que Cheney muitas vezes detinha mais poder do que o próprio Bush – principalmente em relação à Guerra do Iraque, confronto que o vice-presidente articulou enquanto comandava as Forças Armadas.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 31 de janeiro

Concorre a: Melhor filme, ator (Christian Bale), atriz coadjuvante (Amy Adams), ator coadjuvante (Sam Rockwell), direção (Adam McKay), roteiro original, edição e maquiagem e cabelo



Pantera Negra

O filme acompanha T’Challa (Chadwick Boseman), o sucessor ao trono de Wakanda, uma civilização isolada no coração da África e altamente tecnológica. O novo rei se depara com o retorno de um velho inimigo, causando um confronto que põe seu povo em risco. Mais que um filme de super-herói, a produção se destacou por seu tom político e pela presença de fortes personagens femininas.

Onde assistir: YouTube Filmes e NOW

Concorre a: Melhor filme, trilha sonora original, canção original, direção de arte, figurino, mixagem de som, edição de som

Leia mais: ‘Pantera Negra’ faz história com indicação ao Oscar

Infiltrado na Klan

Adaptação do livro de memórias homônimo, Infiltrado na Klan narra a história do policial Ron Stallworth, um detetive negro que, nos anos 1970, decide se infiltrar na Ku Klux Klan, movimento extremista que defendia a supremacia branca nos Estados Unidos. Enquanto Ron se comunicava com a milícia por telefone e cartas, um policial branco comparecia às reuniões em seu lugar. Atuando em conjunto, a dupla conseguiu impedir ações do grupo.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Concorre a: Melhor filme, melhor ator coadjuvante (Adam Driver), direção (Spike Lee), roteiro adaptado, trilha sonora original e edição

Leia mais: ‘Infiltrado na Klan’: a história do policial negro que enganou os racistas

Bohemian Rhapsody

A cinebiografia mostra a trajetória de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon – quatro jovens que viriam a formar a banda Queen, uma das mais aclamadas de todos os tempos. O filme explora a relação do quarteto, além da vida pessoal do vocalista Freddie Mercury (Rami Malek), com um destaque especial para o Live Aid, show beneficente do qual o grupo participou em 1985 e considerado até hoje um dos melhores da história do rock.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Concorre a: Melhor filme, melhor ator (Rami Malek), edição, mixagem de som e edição de som

Leia mais: ‘Bohemian Rhapsody’: sentimental e eletrizante como o próprio Queen

Green Book – O Guia

A turnê de Don Shirley (Mahershala Ali), um pianista negro, pelo sul dos Estados Unidos em 1962, época marcada pela forte segregação racial, é o ponto de partida para a improvável amizade entre o músico e Tony Lip (Viggo Mortensen), um ítalo-americano racista que decide trabalhar como motorista – e segurança – de Don durante sua jornada. O filme retrata com fidelidade o contexto social e político da época, com cenas ensurdecedoras por seu silêncio.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 24 de janeiro

Concorre a: Melhor filme, melhor ator (Viggo Mortensen), melhor ator coadjuvante (Mahershala Ali), roteiro original e edição

Leia mais: Conheça ‘Green Book’, o maior ganhador do Globo de Ouro 2019

Poderia Me Perdoar?

Baseado em uma história real, o longa de Marielle Heller conta a história de Lee Israel (Melissa McCarthy), escritora de biografias que esteve em seu auge até os anos 1980. Anos depois, com a crise no campo editorial, Lee se vê rejeitada pelas editoras e decide falsificar cartas, documentos e anotações de celebridades para ganhar dinheiro.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 7 de fevereiro

Concorre a: Melhor atriz (Melissa McCarthy), melhor ator coadjuvante (Richard E. Grant) e roteiro adaptado

Leia mais: Oscar 2019: mulheres ficam de fora da disputa por direção e melhor filme

Guerra Fria

Em uma Polônia que tenta se reerguer após a Segunda Guerra, surge um amor nada convencional entre Zula (Joanna Kulig) e Wiktor (Tomasz Kot): duas pessoas com personalidades opostas, cujo relacionamento de quinze anos vive à base de desencontros dolorosos. Os dilemas e controvérsias enfrentados pelo casal protagonista dialogam com as mudanças do país durante a Guerra Fria.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 7 de fevereiro

Concorre a: Direção (Pawel Pawlikowski), filme em língua estrangeira e fotografia

A Balada de Buster Scruggs

O longa reúne seis contos ambientados no faroeste americano com todos os clichês possíveis – divertidos caubóis, bandidos rápidos no gatilho, donzelas, garimpeiros e muita música. O diferencial está em como esses clichês são retratados e a facilidade da dupla de diretores Ethan e Joel Coen em transitar entre a comédia ácida e o drama.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Roteiro adaptado e figurino

A Esposa

Joan Castleman (Glenn Close) abandonou todos os seus sonhos de se tornar escritora para apoiar o marido, e também escritor, Joe (Jonathan Pryce) em tempo integral. Durante uma viagem a Estocolmo, onde ele receberá o Prêmio Nobel de Literatura, a mulher revisita fatos que marcaram a relação do casal e decide colocar um ponto final em sua posição de submissão, revelando um grande segredo.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Concorre a: Melhor atriz (Glenn Close)

Leia mais: ‘A Esposa’: Glenn Close, feroz, eleva um filme apenas honesto

No Portal da Eternidade

O drama acompanha os últimos anos de vida de um, até então, incompreendido Vincent Van Gogh, quando o artista abandona Paris e finalmente descobre sua conexão com a natureza – algo que o transformaria em um dos maiores nomes das artes plásticas. Enquanto utiliza a pintura como meio de se redescobrir, Van Gogh lida com a frustração de não vender nenhum quadro e se torna cada vez mais recluso.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 7 de fevereiro

Concorre a: Melhor ator (William Dafoe)