Quadro destruído por Banksy pode ter dobrado de valor, dizem especialistas

Quando o artista britânico Banksy destruiu dramaticamente um de seus trabalhos durante leilão na semana passada, ele provavelmente multiplicou o seu valor, dizem especialistas. Alguns deles apontam que, depois da intervenção, o quadro pode valer o dobro do original.

Menina com Balão foi vendido na última sexta-feira por 1 milhão de libras (aproximadamente 5,2 milhões de reais), na casa de leilões Sotheby’s, e imediatamente triturado. Para Thierry Ehrmann, presidente da Artprice, especializada em cotações do mercado da arte, o preço atual da obra está provavelmente acima dos 2 milhões de euros.

“Essa é uma performance inspirada nos ‘ready-made’ de Marcel Duchamp”, diz Ehrmann, referindo-se ao conceito criado pelo artista francês em 1915, quando expôs como arte uma série de objetos comuns ligeiramente modificados. “Banksy nos lembra que, mesmo dentro de uma prestigiosa casa de leilões, sua arte é efêmera.”

O jornalista francês Mikaël Faujour, da revista Artension, diz que o artista errou ao pensar que destruindo o seu trabalho estaria prejudicando os ‘capitalistas’ que o adquiriram. “Os restos dessa destruição se preenchem com novo significado, novo valor, que aumentam seu valor financeiro”, disse.

“Banksy não quis destruir sua obra completamente”, disse Arnaud Oliveux, especialista da casa de leilões parisiense Arcurial. “Fazendo isso, seu trabalho se tornou algo mais, algo icônico, graças também ao burburinho nas redes sociais.”

Ninguém sabe ainda como o misterioso artista conseguiu ativar o mecanismo escondido na moldura do quadro. Para o especialista Harry Bellet, do jornal Le Monde, provavelmente havia pessoas trabalhando com Banksy na sala do leilão. Outros dizem que o próprio Banksy poderia ter sido o vendedor ou comprador.

Não é a primeira vez que Banksy prepara um protesto contra o mercado da arte. Em uma ocasião, sem fazer qualquer anúncio, ele vendeu vários de seus quadros originais no Central Park por preços baixíssimos.