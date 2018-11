Quadro de Hockney é vendido por valor recorde para um artista vivo

A obra Portrait of an Artist (Pool with two figures), do pintor britânico David Hockney, foi vendida por 90,3 milhões de dólares em um leilão na Christie’s de Nova York. O valor é um recorde para um artista vivo e destrona Balloon Dog (Orange), de Jeff Koons, vendido por 58,4 milhões de dólares em 2013, pela mesma casa de leilão.

O lance inicial começou em 18 milhões de dólares, e o recorde anterior foi alcançado em apenas 30 segundos. Depois de pouco mais de nove minutos de disputa, o valor da obra chegou a 80 milhões de dólares. O preço final alcançou 90,3 milhões de dólares com as tarifas e comissões.

O valor também bateu o recorde para uma obra do pintor britânico, que tem 81 anos. A marca anterior pertencia a Pacific Coast Highway and Santa Monica, adquirida em maio por 28,4 milhões de dólares em uma venda organizada pela Sotheby’s.

Fato raro para um quadro com este preço, avaliado em 80 milhões de dólares, a obra não estava sob nenhuma garantia (preço mínimo assegurado pela casa de leilões), ou preço de reserva (preço mínimo pelo qual o lote não pode ser vendido a uma quantia inferior).

“Poucas vezes podemos afirmar: esta é a oportunidade de comprar a melhor pintura do artista. Desta vez é o caso”, disse Ana María Celis, vice-presidente do departamento de Pós-Guerra e Arte Contemporânea da Christie’s, durante a apresentação da pintura.

O trabalho é considerado “uma das melhores obras de arte da era moderna”, disse Alex Rotter, copresidente do departamento. A pintura corresponde ao “apogeu” dos dois temas mais famosos do britânico, um mestre da pop art: as piscinas e o retrato duplo, de duas pessoas que interagem.

Na tela, um homem elegante, de pé ao lado de uma piscina, observa cuidadosamente outro homem que nada em sua direção, com uma paisagem idílica de árvores e montanhas ao fundo.

O homem de pé é o ex-amante e “muso” de Hockney, Peter Schlesinger, que foi estudante na UCLA em Los Angeles. Seu relacionamento aconteceu de 1966 a 1972. A pintura foi feita em 1972 e, segundo Rotter, o nadador poderia ser o novo amante de Peter.

O quadro se tornou uma das obras mais cultuadas de David Hockney e aparece na capa de vários livros sobre o artista. Também foi uma das atrações da retrospectiva dedicada ao artista em 2017, quando ele completou 80 anos.

“Na Tate Gallery (Londres), no Centro Pompidou (Paris) e no Museu Metropolitano (Nova York) esta obra sempre se destacou. Era ao redor dela que todos gravitavam”, disse Rotter, que não revelou detalhes sobre o comprador.

De acordo com a agência Bloomberg e o site “Artnet”, a obra pertence ao bilionário Joe Lewis, proprietário do Grupo Tavistock e do clube de futebol inglês Tottenham Hotspur. Sua fortuna é avaliada em 5,4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

O atual proprietário adquiriu o quadro em 1995 do produtor de Hollywood David Geffen, por um preço não revelado.

Artista prolífico, David Hockney continua pintando todos os dias. “Isso é tudo o que eu quero fazer hoje, na minha idade”, disse em uma entrevista de 2015 ao canal britânico Channel 4. “Isso é tudo o que que me interessa, realmente. Quando pinto, sinto que tenho 30 anos. Apenas quando eu paro que sinto minha idade”, completou.