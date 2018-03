Quadro com duas amantes de Picasso leiloado por R$ 250 milhões

Um quadro de Pablo Picasso que representa sua companheira Marie-Therese Walter, atrás de quem, apostam alguns especialistas, aparece a sombra de Dora Maar, sua próxima amante, alcançou nesta quarta-feira 49,68 milhões de libras (56,2 milhões de euros ou cerca de 250 milhões de reais pelo câmbio do dia) em um leilão de arte impressionista e moderna da casa Sotheby’s, em Londres.

O espanhol pintou Mulher com Boina e Vestido Xadrez (Marie-Thérèse Walter) em 1937, mesmo ano de Guernica, que descreve o horror do bombardeio alemão da localidade basca durante a Guerra Civil espanhola. O óleo, de 55×46 centímetros, estava estimado em cerca de 50 milhões de dólares (40 milhões de euros). A identidade do novo proprietário é confidencial.

“É um quadro incrivelmente importante de qualidade de museu”, diz James Mackie, diretor do departamento de arte impressionista e moderna da Sotheby’s, antes do leilão. “Vem de uma era-chave na carreira de Picasso, 1937, quando realiza Guernica.” Além disso, afirma Mackie, o quadro tem uma forte carga autobiográfica.

Na tela, aparece no primeiro plano Marie Therese Walter, que “era há algum tempo sua amante e musa, mas também Dora Maar, que conheceu em 1936, o ano antes de realizar a pintura”. Segundo o diretor da Sotheby’s, Maar aparece na sombra que se pode ver atrás de Marie Therese. Prolífico pintor, Picasso também ficou famoso, em vida, pelas várias conquistas amorosas.

Várias pinturas de Picasso bateram recordes nos últimos anos, como As Mulheres de Argel, um óleo que foi leiloado por 179,4 milhões de dólares em maio de 2015, em Nova York.