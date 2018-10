‘Puxadinho’ de Harry e Meghan fica pronto após reforma de R$ 7 milhões

Príncipe Harry e Meghan Markle poderão, finalmente, deixar a casa de Príncipe William. Depois de um ano e 1,4 milhões de libras (cerca de 7 milhões de reais) de investimento em reformas, móveis e decoração, o chalé de Nottingham — no quintal do Palácio de Kensington — está pronto para receber o duque e a duquesa de Sussex, casados desde maio deste ano.

Desde o casamento, Harry e Meghan viviam na singela residência de William, Kate Middleton, e os três filhos do casal, George, Charlotte, e Louis. Não que fizesse muita diferença — o Apartamento 1A, onde mora a família do duque e da duquesa de Cambridge, conta com 21 quartos.

Harry e Meghan são mais modestos. Sua nova casa, conhecida como Apartamento 1B, tem apenas dois quartos com banheiro compartilhado, uma pequena sala de estar, cozinha e um jardim.

Segundo o tabloide britânico The Daily Mail, que primeiro deu a notícia, Meghan Markle deu seu toque pessoal ao chalé, antes habitado pela família do duque de Gloucester, primo da rainha Elizabeth II. A duquesa de Sussex participou ativamente da reforma e, nas últimas semanas, adicionou roupas de cama de caxemira, velas perfumadas e vasos de flores à decoração.