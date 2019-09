Esqueça os tons terrosos e discretos. No que diz respeito à maquiagem, a palavra de ordem no primeiro dia de Rock in Rio foi brilhar. O público feminino adotou as cores vibrantes, seguindo a moda criada pela série da HBO, Euphoria, em que as atrizes usam e abusam de sombras, blushs e batons com toques inusitados. A própria cantora Lellê, que deu início as atrações musicais desta sexta, 27, apostou em um delineador verde limão para compor o look do festival.

O público seguiu a tendência internacional à risca. Nina Reis, 27 anos, veio do Recife para assistir o show do rapper Drake e misturou delineador dourado com muito glitter rosa, seguindo a lógica do quanto mais, melhor. Já nos lábios, um batom vermelho completava a make. “As pessoas nas minhas redes sociais já não saem mais sem brilho”, disse a administradora.

A série que estreou em junho deste ano e faz um retrato íntimo da Geração Z (aqueles que nasceram em meados da dácad de 90 e o início dos anos 2010) também serviu de inspiração para Clara Jucá, 27 anos. “Vi a foto de algumas atrizes da série como a Zendaya e quis imitar”, disse a administradora, que usava uma linha de strass prateado na parte inferior dos olhos.

Coincidência ou não, a série americana é produzida pela grande atração do primeiro dia do Rock in Rio, o rapper Drake. As brasileiras, aliás, são as campeãs globais em buscas pelo verbete “maquiagem euphoria”, segundo o Google Trends, e o estilo já conquistou até famosas. Bruna Marquezine usou recentemente no Paris Fashion Week uma produção “euphorica”, como é chamada a tendência pelos internautas.