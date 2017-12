Programe-se: os 14 filmes mais aguardados de 2018

As expectativas são altas para 2018 nos cinemas. A começar pela Marvel, que tomará as salas com seis grandes longas, entre produções do universo cinematográfico do estúdio, como Pantera Negra e Vingadores: Guerra Infinita. Jurassic World, que surpreendeu em bilheteria em 2015, ganha um novo episódio, e Tomb Raider, longe das telonas desde 2003, ressuscita com a atriz sueca Alicia Vikander no papel que já foi de Angelina Jolie. Produções de orçamento menor, mas com nomes relevantes também estão entre os filmes mais esperados do ano.

Confira na lista abaixo os 14 filmes que, ao que tudo indica, vão merecer sua visita ao cinema:

‘Pantera Negra’

Previsto para 15 de fevereiro

O esperado filme da Marvel mostrará o que aconteceu com o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) após a morte de seu pai em Capitão América: Guerra Civil, e vai explorar o secreto e riquíssimo reino de Wakanda, na África. Dirigido por Ryan Coogler (de Creed: Nascido para Lutar), o longa traz no elenco Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker e Danai Gurira.

‘Tomb Raider: A Origem’

Previsto para 15 de março

Lara Croft está de volta, agora com Alicia Vikander no papel da heroína de videogame. A nova adaptação é inspirada na versão de 2013 do jogo. Na narrativa, a história da arqueóloga recomeça do zero para apresentar a juventude da aventureira, que já foi interpretada no cinema por Angelina Jolie, em 2001 e 2003.

‘X-Men: Novos Mutantes’

Previsto para 12 de abril

Com um clima próximo ao terror, o longa mostra cinco adolescentes mutantes presos em uma instituição que testa seus poderes. A trama dirigida por Josh Boone (A Culpa É das Estrelas) atrai pelo elenco, com a brasileira Alice Braga, Maisie Williams (a Arya de Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (de Fragmentado e A Bruxa) e Charlie Heaton (o Jonathan de Stranger Things).

‘Vingadores: Guerra Infinita’

Previsto para 26 de abril

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, que também conduziram Capitão América: Soldado Invernal e Guerra Civil, o longa marca a terceira reunião dos super-heróis da Marvel. Ao tradicional grupo, juntam-se o novo Homem-Aranha (Tom Holland), Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e o elenco de Guardiões da Galáxia.

‘Han Solo: Uma História Star Wars’

Previsto para 24 de maio

Alden Ehrenreich (de Ave, César!) dará vida ao famoso personagem Han Solo na versão jovem do herói de Star Wars. Emilia Clarke, Paul Bettany e Woody Harrelson reforçam o elenco. Apesar de esperado, o filme pode sofrer as consequências de um bastidor conturbado. A dupla de diretores iniciais foi demitida, os produtores não gostaram do resultado das filmagens e uma nova equipe de edição foi contratada para tentar salvar o projeto, assim como um novo cineasta, Ron Howard (vencedor do Oscar por Uma Mente Brilhante), que pegou o incêndio pela metade.

‘Deadpool 2’

Previsto para 1º de junho nos EUA

Com o sucesso do filme de 2016, o herói desbocado vivido por Ryan Reynolds encara mais uma aventura proibida para menores. A brasileira Morena Baccarin volta ao papel de Vanessa e Josh Brolin assume o personagem Cable, um mutante poderoso, que nos quadrinhos possui a genética de Ciclope. Segundo Brolin, o segundo filme terá muito mais cenas de ação do que o primeiro.

‘Oito Mulheres e um Segredo’

Previsto para 8 de junho no EUA

A versão feminina de Onze Homens e um Segredo planeja um roubo mirabolante durante o tradicional evento de moda Met Gala, em Nova York. Dirigido por Gary Ross (de Seabiscuit), o longa reuniu um elenco estelar com nomes como Cate Blanchett, Dakota Fanning, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Rihanna e Katie Holmes.

‘Jurassic World: O Reino Está Ameaçado’

Previsto para 22 de junho nos EUA

A bilheteria bilionária de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, em 2015, rendeu duas sequências. A primeira estreia em 2018, com o diretor catalão J.A. Bayona (O Impossível) no comando. Bryce Dallas Howard e Chris Pratt retornam à produção que ainda não teve sua sinopse divulgada.

‘Homem-Formiga e a Vespa’

Previsto para 5 de julho

Pela primeira vez, um filme da Marvel terá uma super-heroína em destaque – apesar do filme ser, para todos os efeitos, do Homem-Formiga. Evangeline Lilly vai encarnar o papel da Vespa quando uma nova missão surge para a complicada família que conta ainda com Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

‘A Star Is Born’

Previsto para 1º de novembro

Em sua estreia como diretor, Bradley Cooper escolheu Lady Gaga para protagonizar o filme que narra a história de uma cantora em busca da fama. Se o longa valerá o ingresso, ainda não dá para saber. Mas os afeiçoados da cantora pop estão ansiosos para vê-la pela primeira vez no papel de uma protagonista.

‘First Man’

Previsto para 12 de outubro nos EUA

Após a bem-sucedida parceria em La La Land, o diretor Damien Chazelle e o ator Ryan Gosling voltam a trabalhar juntos, agora na cinebiografia do astronauta Neil Armstrong. A trama vai reproduzir a missão espacial de 1969, que o levou a ser o primeiro homem a pisar na Lua.

‘X-Men: Dark Phoenix’

Previsto para 2 de novembro nos EUA

Inspirado na saga da Fênix Negra, o filme mostrará a jornada da personagem Jean Grey (Sophie Turner), que lida com a potência de seus poderes psicocinéticos e a tentação do lado obscuro da força. Dirigido por Simon Kinberg, o longa trará outros atores da série, como Jennifer Lawrence, Michael Fassbender e James McAvoy.

‘Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald’

Previsto para 16 de novembro nos EUA

Newt Scamander (Eddie Redmayne) retorna sob a direção de David Yates para acompanhar a formação de dois grandes personagens do universo Harry Potter: Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e Albus Dumbledore (Jude Law). O roteiro será assinado pela autora J.K. Rowling.

‘Aquaman’

Previsto para 20 de dezembro

Arthur Curry, o Aquaman, vivido por Jason Momoa, vai ganhar um filme para chamar de seu. O príncipe de Atlantis é filho da rainha Atlanna (Nicole Kidman), uma guerreira que concebeu o filho com um humano. Mera (Amber Heard), namorada do bombadão, voltará a dar as caras, após a rápida aparição em Liga da Justiça.