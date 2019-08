Programa de Ana Maria comemora 5 mil edições; relembre momentos marcantes

Na manhã desta sexta-feira, 16, Ana Maria Braga comemora a edição número 5 mil de seu programa na TV Globo, Mais Você. Recordistas do matinal, com 24 participações, a dupla Zezé di Camargo e Luciano esteve presente na comemoração do programa ao lado da apresentadora.

Sincera, descontraída e aventureira, Ana Maria protagonizou momentos inesquecíveis e situações que viralizaram nas redes sociais, levando seu nome aos assuntos mais comentados inúmeras vezes.

VEJA separou cinco momentos inesquecíveis que ajudam a eternizar a imagem de uma das maiores apresentadoras da TV brasileira. Confira:

Cachorro sem modos

Durante um de seus programas em 2006, Ana Maria Braga contou com a presença de vários convidados caninos dividindo a atenção com a cadela da apresentadora, Belinha, que estava fazendo aniversário no dia. Um dos cachorros que não estava acostumado com televisão, muito menos ao vivo, fez xixi na apresentadora.

Atropelada por um carro sem motorista

Ana Maria, que sempre tentando levar novidades ao programa, demonstrou como funcionava um carro autônomo que se movimenta sem motorista com o auxílio de câmeras externas e sensores. Porém, quando desceu do veículo para falar com os criadores do sistema, o carro subitamente se moveu e a porta, que estava aberta, atingiu a apresentadora, que caiu no chão.

“Simone e Maraíra”

A dupla Simone e Simaria foi uma das inúmeras participações que o programa recebeu ao longo das 5 mil edições. A dupla participou do famoso café da manhã com a apresentadora e fez uma apresentação musical. Ao anunciar o nome das irmãs, Ana Maria se embaralhou com os nomes e esse foi o resultado:

Cadeira de três “pés”

Ana Maria Braga recebeu a jornalista Glenda Kozlowski no estúdio e, enquanto caminhavam para tomar café da manhã, as duas conversavam sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da África do Sul. Glenda entregou uma camiseta à apresentadora. Ao sentar em uma cadeira de três pernas, Ana Maria acabou se desequilibrando e foi ao chão, mas encarou a situação com muito bom humor.

Encontro com Palmirinha

Uma das reuniões mais esperadas dos internautas foi ao ar em maio deste ano. Após quase 20 anos sem um encontro na televisão brasileira, Ana Maria Braga recebeu Palmirinha para fazer uma receita, além de colocar o papo em dia. Apesar de terem uma relação afetuosa, ambas não se encontram regularmente por conta da agenda de compromissos. O programa foi cheio de emoção, choro e muitas revelações.