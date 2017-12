Produtor recebe ameaças após alfinetar Claudia Leitte

O produtor Péricles Martins, mais conhecido pelo nome artístico Boss in Drama, revelou nesta sexta-feira que recebeu ameaças dos fãs de Claudia Leitte após comparar a nova música da cantora, Lacradora, com Lista VIP, composição sua, que conta com a participação de Karol Conka.

Para a VEJA, Martins explicou que não tem intenção de entrar na Justiça por eventual plágio: “Só iria conversar para buscar um acordo sobre direitos autorais se a melodia fosse igual. Mas não é”, explicou.

Em sua conta em rede social, Martins postou: “Alfinetei a Claudia Leitte num post no meu Facebook, porque a letra da música nova dela tem uma parte bem parecida com a de Lista Vip, mas isso não quer dizer que vou processar ou fazer qualquer coisa contra ela. Eu postei pra rir com meus amigos, pois se quisesse briga, faria bem diferente”.

A polêmica começou quando, na segunda-feira, ele afirmou também pelo Facebook: “Bati o olho e achei que estivesse lendo a letra de ‘Lista Vip'”, com uma imagem da trecho da nova canção de Claudia Leitte.

Na canção Lacradora, Claudia Leitte canta os versos: “Copo na mão / E as inimigas no chão / Claudinha lacradora / Dando nas recalcadas / Enquanto a gente brinda / Elas tomam pisão”. Já em Lista Vip, lançado em 2015, Karol Conka afirma: “Drink na mão, inimigas no chão / Pisando firme, sente a pressão”.

A música Lacradora, o novo single de Claudia Leitte com a participação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, foi liberada nesta sexta-feira nas plataformas digitais.