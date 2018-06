Produtor de ‘Jurassic World’ pede ‘boicote’ ao trailer: ‘só vejam o filme’

O produtor e roteirista de Jurassic World: Reino Ameaçado, Colin Trevorrow, criticou os trailers de divulgação do filme por causa dos spoilers que aparecem no vídeo. “Isso foi muito frustrante para mim”, afirmou Trevorrow, em entrevista ao site americano io9. “Essa é uma relação que temos com o marketing, cada um com necessidades muito diferentes. Parece que eles precisam provar que o filme deve ser assistido. Realmente preferiria que aquelas imagens não fossem vistas“, afirmou.

“Eu tento ser muito lúcido e racional sobre isso, mas, para ser sincero, há uma pequena porcentagem de pessoas que assistem a todos os trailer. A maioria só vê um”, explica Trevorrow, que também foi diretor do primeiro filme da franquia Jurassic World. “Mas se você não assistiu ao trailer, só veja ao filme”, complementou.

Atenção: o texto abaixo possui spoilers sobre Jurassic World: Reino Ameaçado

Em diversos vídeos de divulgação do novo filme é possível ver um mosassauro junto com um grupo de nadadores, um tiranossauro grunhindo para um leão, além de uma criança se escondendo de um assustador dinossauro em seu quarto. As cenas mostram a ideia final do longa, em que os dinossauros deixam a ilha e passam a conviver junto com os seres-humanos.