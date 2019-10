Procurados pela polícia, dois homens foram presos no Rock in Rio

Por Bruna Mota e Jana Sampaio



No quinto dia do Rock in Rio, dois homens foragidos do sistema penitenciário foram presos dentro do evento. As prisões ocorreram depois que os policiais desconfiaram da conduta dos homens e pediram, então, para que se identificassem. Ambos foram levados para a delegacia montada dentro do festival, onde há duas celas. A dupla foi algemada à grade.

Também na noite de sexta, 4, houve a prisão em flagrante de um homem que tentou praticar um furto dentro da Cidade do Rock. Também foi registrada uma queixa de assalto à mão armada no local do evento. O assaltante não foi preso. O delegado Pedro Brasil disse não saber se a arma utilizada era de brinquedo (todos que chegam ao Rock in Rio são revistados).

No fim da noite de sexta, a polícia ainda não tinha conseguido fazer um balanço dos registros do dia. “As ocorrências não param de chegar”, justificou o delegado. Quase todos os problemas circunscritos ao festival são ligados a furtos de telefones celulares. Foram registrados 60 desses casos do tipo só no primeiro dia da edição de 2019 do festival de música.