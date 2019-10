Problema de saúde deixa Silvio Santos de fora do Teleton pela primeira vez

Pela primeira vez em 22 anos, Silvio Santos não participou do Teleton, evento beneficente anual do SBT. A filha do apresentador, Patrícia Abravanel, confirmou ao vivo neste sábado 26 que o pai, de 88 anos, pegou uma gripe e por isso decidiu ficar em casa.

“Ele pegou uma gripe muito forte e ficou sem voz”, disse a herdeira, que apresentou o encerramento do Teletom ao lado das irmãs, Rebeca e Silvia Abravanel, e da cantora Aline Barros. “Esperamos honrar o nosso pai”, disse ainda.

“Tudo o que a gente está vivendo é porque um dia você tomou essa atitude. Que Deus te abençoe e você possa melhorar bem rápido. A gente adora ver você aqui brincando nesse palco, falando as suas coisas”, afirmou. “A gente quer te ver bem logo”.

O Teleton 2019 começou na noite de sexta-feira 25 e chegou ao fim no início da madrugada de sábado 26 para este domingo, 27, pouco depois da meia-noite. Segundo o SBT, o programa atingiu sua meta de 30 milhões de reais em doações.

Além das filhas de Silvio Santos, se revezaram no palco do programa a apresentadora Eliana, Celso Portiolli, Maisa Silva, José Luiz Datena, Tiago Abravanel, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Sabrina Sato, Larissa Manoela, Ratinho, entre outros.